快訊

手術過程隨便？37歲女氣管檢查竟喪命 夫看監視器1畫面氣炸

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安喊倒閣 鄭麗文否認「以5席不分區換民眾黨合作」：八字都沒一撇

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安提出倒閣國民黨主席鄭麗文今日接受網路節目「政治一點明」專訪，表示倒閣因涉及層面廣且複雜，仍有待國民黨團評估討論。她指出，目前主張倒閣的聲音主要傾向於配合11月28日九合一選舉一併投票，而非提前。此外她否認「以5席不分區立委交換民眾黨支持倒閣」的傳聞，說這是八字都沒有一撇。

鄭麗文今日接受專訪，談及倒閣議題，她說，國民黨部分區域立委建議，但因茲事體大，需要多方意見表達跟評估，不僅黨團要完整考量，民眾黨態度也是關鍵。在725凱道反毒油抗議後，希望繼續為毒油事件把關，不要讓民進黨混水摸魚，不讓民眾「誤食台毒」，顧好食安，才是最重要的。

針對毒油事件的究責，鄭麗文說，司法上的刑責，一定要追究到底，但需要一點時間；其次是政治責任怎麼負。至於最後是否要訴諸倒閣，牽涉較廣、較複雜，有待黨團評估跟討論。

鄭麗文說，現在主張倒閣者，應該是希望在11月28日跟九合一選舉一起投票；現在倒閣便是9月選舉，據她了解，大家應該是希望11月28日。而無論11月28日不管有沒有倒閣，若民進黨大敗，民進黨總是有人要負起政治責任，可能看選舉結果，來論行政院長卓榮泰的去留。

此外，鄭麗文否認用5席國民黨不分區立委來交換民眾黨支持倒閣，她說，這是八竿子打不到一塊，八字都沒有一撇的事情。

鄭麗文說，她非常重視藍白合作，一定是彼此高度尊重。國民黨跟民眾黨是兩個完全不一樣的政黨，每個政黨也有自己的核心價值，藍白合不是所有的事情都要一樣，最後變成同一個黨；她也不認為藍白合跟當年的國親合一樣。

針對所謂台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕的「盧蔣同盟」，鄭麗文表示，發生毒油事情，台北市、台中市首當其衝且要負責把關，可是又受到中央政府刁難，如果發生毒油事件，蔣盧冷冷淡淡，大家又要講「因為都不支持鄭麗文」，如果兩人同仇敵愾，則又要見縫插針，實際上同為藍營的人，大可不必過度揣測，實則不利整體團結。

鄭麗文 蔣萬安 國民黨 民眾黨 不分區立委 倒閣 行政院

延伸閱讀

蔣萬安提倒閣 藍內部分歧 白稱無所悉

游盈隆憂倒閣釀選務危機 盧秀燕喊「女媧補天」

化解僵局 蔣萬安點名陳其邁組閣

莊瑞雄：倒閣不一定要藍白合 民進黨有51票可扣板機

相關新聞

蔣萬安喊倒閣 鄭麗文否認「以5席不分區換民眾黨合作」：八字都沒一撇

台北市長蔣萬安提出倒閣，國民黨主席鄭麗文今日接受網路節目「政治一點明」專訪，表示倒閣因涉及層面廣且複雜，仍有待國民黨團評估討論。她指出，目前主張倒閣的聲音主要傾向於配合11月28日九合一選舉一併投票，而非提前。此外她否認「以5席不分區立委交換民眾黨支持倒閣」的傳聞，說這是八字都沒有一撇。

「顏慧欣默默忍受苛待」顏慶章再發聲明 重批楊珍妮：瞞心昧己、負隅頑抗

前行政院政務委員楊珍妮，在兼任經貿談判辦公室（OTN）總談判代表期間，涉入職場霸凌等多項違失，日前遭到監察院彈劾。顏慧欣的父親、財政部前部長顏慶章今日再發聲明，重批楊珍妮「瞞心昧己，負隅頑抗」。

報告僅5頁…被批花巨資「假考察真觀光」 徐佳青回應搭商務艙原因

民眾黨團日前舉行記者會，批僑委會委員長徐佳青考察26天遍及7國，返台報告卻僅5頁且內容空泛，質疑是花巨資假考察、真觀光，且看電影大濛、吃甜點都被列為機密。徐佳青今日在立法院協商總預算的場外受訪表示，出訪照顧僑民，無愧於心；她提到，因三段夜間長程航班，「當然坐商務艙」。

「檢調連你都得辦了」引戰火 南市府反擊：殷瑋是否認同AI深偽詐騙？

台南市長黃偉哲抨擊台北市長蔣萬安試圖合理化深偽犯罪，恐造成政府多年來建立的全民防詐意識毀於一旦。北市研考會主委殷瑋回應「檢調連你都得辦了」。台南市政府發言人田玲瑚回擊，黃偉哲市長是公開示範AI深偽的風險，蔣萬安市長卻是在合理化AI冒用他人聲音，兩者目的與性質完全不同。

黃偉哲大動作批蔣萬安 藍諷謀前途、綠強調要點出蔣違法

台南市長黃偉哲今天北上立法院，針對深偽科技爭議批評台北市長蔣萬安相關言行「不可接受」，並呼籲不要成為力挺深偽科技的「佛地魔」。對此，台南藍綠議員各自提出不同解讀，引發政治攻防。

影／重批蔣萬安！黃偉哲：不是要罵人 AI深偽涉重大價值不能接受

台南市長黃偉哲今天北上立法院表示，蔣萬安的行為是犯罪、無法接受，呼籲蔣萬安別成為力挺深偽科技的「佛地魔」。為何專程北上，台南市長黃偉哲回到台南受訪表示，其實罵人並不是他的本意，「實在是忍不住了」。過去各縣市首長彼此都盡量不批評對方市長，對於台北市過去的一些施政作為，也都抱持尊重立場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。