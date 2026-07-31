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外交部：凱達格蘭論壇8月4日舉行 芬蘭前總理馬林演講
外交部今天表示，第10屆「凱達格蘭論壇」於8月4日舉行，將邀請史瓦帝尼總理戴羅素、美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾擔任開幕專題講者，並邀請首次訪台的芬蘭前總理馬林發表專題演講。
外交部晚間發布新聞稿指出，外交部與財團法人台灣經濟研究院將於8月4日舉辦「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」（Ketagalan Forum:2026 Indo-PacificSecurity Dialogue），凱達格蘭論壇今年邁入第10屆，已成為台灣與國際民主夥伴對話及互動的重要平台，藉以共同促進區域的民主、和平與繁榮。
外交部表示，第10屆凱達格蘭論壇特別邀請重量級貴賓戴羅素（Russell Dlamini）、麥考爾（MichaelMcCaul）擔任開幕專題講者，馬林（Sanna Marin）於下午發表專題演講，加拿大前副總理方慧蘭（ChrystiaFreeland）在午宴擔任專題演講貴賓。
外交部說明，外籍與談人有來自亞太、歐洲、北美及拉美等9國12位政要、國會議員及學者專家，共同討論民主韌性實踐、印太聯防建構，以及非紅供應鏈重塑等議題。
外交部表示，預計在論壇中針對中國「民族團結進步促進法」表達關切，呼籲國際社會同聲譴責中國非法擴大境外管轄與跨國鎮壓作為，並籲請理念相近友盟及夥伴團結反制中國「民族團結進步促進法」，合作建構全球防禦韌性。
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