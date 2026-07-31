外交部：凱達格蘭論壇8月4日舉行 芬蘭前總理馬林演講

台南市長黃偉哲今天北上立法院表示，蔣萬安的行為是犯罪、無法接受，呼籲蔣萬安別成為力挺深偽科技的「佛地魔」。為何專程北上，台南市長黃偉哲回到台南受訪表示，其實罵人並不是他的本意，「實在是忍不住了」。過去各縣市首長彼此都盡量不批評對方市長，對於台北市過去的一些施政作為，也都抱持尊重立場...

2026-07-31 16:11