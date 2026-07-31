「檢調連你都得辦了」引戰火 南市府反擊：殷瑋是否認同AI深偽詐騙？

台南市長黃偉哲抨擊台北市長蔣萬安試圖合理化深偽犯罪，恐造成政府多年來建立的全民防詐意識毀於一旦。北市研考會主委殷瑋回應「檢調連你都得辦了」。台南市政府發言人田玲瑚回擊，黃偉哲市長是公開示範AI深偽的風險，蔣萬安市長卻是在合理化AI冒用他人聲音，兩者目的與性質完全不同。

田玲瑚指出，政府近年持續宣導防制假訊息、打擊詐騙，不斷提醒民眾提高警覺，慎防AI假語音、AI假影音等新型態詐騙手法，令人遺憾的是，卻有地方首長公開替這類行為辯護。黃偉哲市長之所以北上立法院，就是希望向社會傳達兩個重要訊息，第一，不能讓AI深偽技術成為詐騙、假訊息及認知作戰的工具；第二，AI可以創新，但不能沒有界線，科技可以進步，但不能建立在侵害他人權益之上。

田玲瑚表示，殷瑋身為負責台北市資訊治理及數位政策的主管，與其用酸言酸語刻意模糊焦點，不如正面回答社會最關心的問題，AI深偽是否已對資訊安全造成風險？利用AI深偽技術冒用他人聲音、製作足以混淆視聽的內容，是否是可以接受的行為？

田玲瑚強調，如果研考會主委不認同，就不應替相關行為背書；如果認同，也請向國人說明，未來政府要如何持續推動AI防詐教育、提升全民資訊安全意識，並防止AI深偽技術遭詐騙集團及假訊息濫用。