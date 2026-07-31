被批花巨資考察 徐佳青：有三段夜間長程航班「當然坐商務艙」

民眾黨團日前舉行記者會，批僑委會委員長徐佳青考察26天遍及7國，返台報告卻僅5頁且內容空泛，質疑是花巨資假考察、真觀光，且看電影大濛、吃甜點都被列為機密。徐佳青今日在立法院協商總預算的場外受訪表示，出訪照顧僑民，無愧於心；她提到，因三段夜間長程航班，「當然坐商務艙」。

徐佳青表示，台灣在國際社會處境困難，樂見國會外交幫台灣增加能見度，僑委會做各種協助都是應該的；她在法國遇到被聘為法國總統府的總統甜點師、主廚的台灣僑胞行倫邑，中華民國台灣就只有這一位；行倫邑是台灣之光，曾靠甜點，協助法國總統馬克宏讓遠道而來的大國元首精神大振，後續協商一切順利。

至於看電影，徐佳青說，法國台灣協會募資租場地，放映大濛，她在放映期間抵達法國，開場致詞讓法國朋友知道台灣民主化歷經轉型的過程，致詞完後，很想留下來座談，但無奈後面還有行程，所以只能看不到10分鐘就離場。

徐佳青表示，如果這樣子，委員也不理解，「那我覺得我們的報告寫得再怎麼詳細，恐怕都無濟於事。」她說，後續願繼續提供資料讓立委了解狀況。

徐佳青表示，這26天的行程，無愧於心。她4月採購機票時恰逢美伊戰爭期間，機票價格高昂；她先飛美國，再飛歐洲，然後飛到台北，三段都是夜間長途的飛機，因沒有住宿，當然要坐商務艙。以訪團的每位成員來說，台北、巴黎、英國倫敦到台北，旅宿加機票也要35萬元，還不包括當地的交通跟食宿，他們只有8天，她則是26天。