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黃偉哲大動作批蔣萬安 藍諷謀前途、綠強調要點出蔣違法

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員蔡育輝表示，黃偉哲即將下台，努力發聲和露臉，為自己謀前途，「無可厚非啦」。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝表示，黃偉哲即將下台，努力發聲和露臉，為自己謀前途，「無可厚非啦」。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲今天北上立法院，針對深偽科技爭議批評台北市長蔣萬安相關言行「不可接受」，並呼籲不要成為力挺深偽科技的「佛地魔」。對此，台南藍綠議員各自提出不同解讀，引發政治攻防。

國民黨台南市議員蔡育輝表示，網路上的「萊爾校長」影片已流傳多年，內容運用總統賴清德、行政院長卓榮泰等政治人物聲音，搭配時事議題進行諷刺，過去也被視為政治評論的一種形式。他認為，如今將相關影片直接認定為違法、詐騙並要求法辦，標準並不合理。

蔡育輝指出，過去民進黨也曾透過影片批評國民黨，民主社會本就存在不同立場與聲音，重點應是回應民意、改善施政，而非過度放大爭議。他也將焦點拉回近期食安問題，認為政府應優先處理民眾關心的毒油事件。

對於黃偉哲北上記者會，蔡育輝暗諷黃偉哲即將下台，努力發聲和露臉，為自己謀前途，「無可厚非啦」。

民進黨台南市議員周嘉韋表示，依照黃偉哲一貫的個性，就是「當一天和尚、敲一天鐘」，在12月24日任期結束前，只要一天還是台南市長，就會把市政工作做好，不會因為未來職涯規畫而影響市政推動。

周嘉韋指出，從近期黃偉哲仍持續推動農產行銷、積極推廣台南各項建設，以及台南火車站地下化工程持續趕工等，都可以看出黃偉哲目前的重心仍放在市政與城市建設，並為後續市政延續預作準備。依照黃偉哲的個性，外界不需要過度解讀他是否在「謀求其他職位」。

周嘉韋認為，應回到事件本質來看，這次應是受到立委王定宇邀請，共同處理相關事件，沒有必要過度政治化。

周嘉韋表示，利用AI仿冒他人聲音，製作成影片並在未經本人同意的情況下使用，本身就涉及法律問題。尤其蔣萬安具有律師背景，又是台北市長，更應該從法律與事實角度看待問題，而不是以「這件事情就是衝著我來」等政治語言回應。

周嘉韋強調，違法行為就是違法行為，重點應該是「行為人是誰」，而不是把焦點放在政治人物身上。如果相關AI影片真的是蔣萬安所指使、要求製作，那麼當然應該由他承擔相應的法律責任；但如果不是他指使，就更應該讓司法釐清實際行為人，而不是把事件政治化。

他認為，政治人物面對爭議事件，更應該回到事實與法律本身，讓該負責的人負責、該釐清的事情釐清，否則不論講再多政治攻防，都無法改變事件本質。

黃偉哲 蔣萬安 國民黨 民進黨

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