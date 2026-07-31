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民眾黨喊廢院 監院：尊重制度討論而非粗暴癱瘓職權

中央社／ 台北31日電
監察院。聯合報系資料照
監察院。聯合報系資料照

第6屆監察委員任期今天屆滿，民眾黨批評監察院職權行使、重申要廢除監察院。監察院回應，尊重各界對於修憲議題、監察制度的討論，但制度存廢不應以粗暴刪除預算方式，癱瘓監察院職權行使，而是應依憲法程序審慎處理。

民眾黨今天在監察院前舉辦「監察院熄燈日」記者會，批評監察院監察失靈、包庇權貴、監委失格，也提到，第6屆監察院收件高達8.2萬件人民陳情案，卻僅完成調查1300多件，平均每個監委一個月僅處理0.6件，應將監察權與審計權回歸國會監督。

監察院下午透過新聞稿表示，監察案件自立案調查後，須經履勘、約詢、調卷、蒐證、機關答復及委員會審議追蹤等法定程序，過程嚴謹慎重。

監察院表示，民眾黨的說法是以片面且失真的統計方式推斷監察成效，未正確反映監委辦理案件的數量、辦理程序、案件複雜程度及實際工作內容，也與監察職權運作實務現況不符，用錯誤統計基礎批評指謫，明顯有失客觀，並造成社會大眾誤解。

監察院說，尊重各界對於修憲議題、監察制度的討論，不過，監察權作為行政權的外部監督機制，同時肩負民眾權益救濟的重要功能，是憲法所賦予的職權，其制度存廢及職權調整，不宜以片面粗暴刪除監察院預算方式，癱瘓監察院職權行使，應依憲法程序，在充分理性討論及社會共識基礎上審慎處理。

監察院說，監察院職權行使若遭癱瘓，勢將影響調查、巡察、人權、廉政及人民陳情等法定職權的執行，也將衝擊院區設施維護、資訊安全、公共安全及人身安全等基本行政運作及權利保障。

民眾黨 監察院

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