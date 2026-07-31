影／重批蔣萬安！黃偉哲：不是要罵人 AI深偽涉重大價值不能接受

台南市長黃偉哲今天北上立法院表示，蔣萬安的行為是犯罪、無法接受，呼籲蔣萬安別成為力挺深偽科技的「佛地魔」。為何專程北上，台南市長黃偉哲回到台南受訪表示，其實罵人並不是他的本意，「實在是忍不住了」。過去各縣市首長彼此都盡量不批評對方市長，對於台北市過去的一些施政作為，也都抱持尊重立場，但平常很多事情可以忍下來，碰到這種與社會大眾重大道德價值觀差距太遠的事情，真的很難接受。

黃偉哲指出，尤其對台南或全台灣而言，打擊詐騙都是一等一的大事，不管中央、地方，或官方、民間，大家對詐騙都是「深惡痛絕」。任何讓詐騙情形越來越嚴重的行為，尤其利用現在AI科技，仿造他人的聲音或影像，讓詐騙集團藉此成功詐騙，都是無法接受的事情，更何況涉及的是政治人物。

黃偉哲說，今天不是因為被仿造聲音的人是總統，才特別關注這件事情；今天如果被仿造的是總統，明天可能就變成某一個阿嬤，甚至是阿嬤的孫子，聲音遭到仿造。現在科技越來越進步，AI仿造已經到了真假難辨的程度。

他表示，今天記者會現場有很多媒體記者，也都無法分辨哪些是真實聲音、哪些是AI仿造的聲音，因此在記者會一開始，就清楚說明哪一段是真實聲音、哪一段是AI聲音，希望讓大家了解AI深偽技術可能造成的問題。

針對北上的目的，黃偉哲說，他當天本來就有其他邀約及行程，只是利用空檔來到立法院，與王定宇委員及陳幼欣律師一起做說明，清楚表達立場。

黃偉哲強調，台灣不能變成利用AI仿造聲音進行詐騙的社會，不管是經濟、財務、政治，甚至恐嚇等用途，都不應該被允許。而且相關法律早已修正，立法院也已經修法，對於未經本人同意而假冒他人聲音、影像等行為有所規範，這樣的行為就是不對。

「我只是藉著這個記者會的示範，來說明這樣子的聲音是怎麼被取得的。」黃偉哲表示，這樣的行為是不值得鼓勵的，因此才特別透過記者會示範，希望讓社會了解AI深偽可能帶來的風險。

至於有媒體說他要入閣或是參選地方民代，黃偉哲說，也有人拿藍營朋友關心陳市長的規畫，他認為，黃捷委員回應好，如果有人要擔任陳市長的發言人，「那可以去投履歷」，雖然這是一個笑話，但他認為，用這樣的方式去對其他政黨人士指手畫腳、說三道四，並不是很適當。

「至於我個人目前為止，我是想把市政做好，那一定是做滿。」黃偉哲強調，在任期內就是把市政工作做好，至於未來的事情，現在沒有必要預設立場。