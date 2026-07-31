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來新竹遇塞車…卓榮泰致電緊盯楊頭高架1300億工程 最新進度曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
行政院長卓榮泰今出席「TASA iSPARK星創基地」開幕活動表示，國1楊梅至頭份高架拓寬工程已進入最後發包階段，預算約1300億元、工期約8年，將督促交通部加速推動。記者黃羿馨／攝影
行政院長卓榮泰今出席「TASA iSPARK星創基地」開幕活動表示，國1楊梅至頭份高架拓寬工程已進入最後發包階段，預算約1300億元、工期約8年，將督促交通部加速推動。記者黃羿馨／攝影

行政院長卓榮泰今出席「TASA iSPARK星創基地」開幕活動表示，國1楊梅至頭份高架拓寬工程已進入最後發包階段，預算約1300億元、工期約8年，將督促交通部加速推動；政府並將長期投入逾700億元發展太空科技，盼培育台灣太空產業「獨角獸」。

卓榮泰表示，陽明交大與竹科及台灣科技產業發展關係密切，1980年台灣第一座科學園區落腳新竹，如今台灣能在全球高科技產業占有重要地位，陽明交大及其培育的人才功不可沒。此次「TASA iSPARK星創基地」設於陽明交大，更具產學鏈結意義，也象徵台灣太空產業發展邁入新的里程碑。

他也提到，今天從台北前往新竹途中仍遇到高速公路塞車，因此一路致電了解國道1號楊梅至頭份高架拓寬工程進度，目前工程已進入最後發包階段，預算約1300億元、工期約8年，將持續督促交通部加速推動。盼工程完成後，進一步串聯竹科、竹南科學園區及銅鑼科學園區，縮短區域交通距離，也讓台灣科技聚落與全國連結更緊密。

針對太空產業發展，他表示，總統提出「競逐太空，探索海洋」國政願景，並將次世代通訊納入「AI新十大建設」及13項關鍵戰略產業。政府推動第三期國家太空科技發展長程計畫，從法制、組織、政策到預算全面提升，長期投入逾700億元，希望加速追趕國際先進國家。

他指出，台灣發展太空產業雖與先進國家仍有距離，但具備科技實力與人才優勢，只要持續投入，就有機會快速縮短差距。包括衛星發展已有成果，衛星傳回地面的影像品質甚至超越原先設計目標，也讓政府有信心設定更遠大的下一階段目標。

他強調，太空產業要長足發展，創新培育、產業鏈結及國際合作缺一不可，更要將技術進一步商業化。台灣過去以高科技硬體製造能力獲得全球信賴，未來也要進一步發展軟體設計、主權AI及算力建設等能力。

此次成立的「TASA iSPARK 星創基地」，是台灣第一座國家級太空新創加速器，又設於陽明交大，結合優秀師生、校友及產業資源，加上政府政策與預算支撐，未來希望從基地發掘、培育太空新創團隊，甚至打造台灣太空產業的「獨角獸」，讓台灣不只以半導體及硬體製造受到世界肯定，也能在全球太空產業占有一席之地。

行政院長卓榮泰今出席「TASA iSPARK星創基地」開幕活動表示，國1楊梅至頭份高架拓寬工程已進入最後發包階段，預算約1300億元、工期約8年，將督促交通部加速推動。記者黃羿馨／攝影
行政院長卓榮泰今出席「TASA iSPARK星創基地」開幕活動表示，國1楊梅至頭份高架拓寬工程已進入最後發包階段，預算約1300億元、工期約8年，將督促交通部加速推動。記者黃羿馨／攝影

行政院長卓榮泰今出席「TASA iSPARK星創基地」開幕活動表示，國1楊梅至頭份高架拓寬工程已進入最後發包階段，預算約1300億元、工期約8年，將督促交通部加速推動。記者黃羿馨／攝影
行政院長卓榮泰今出席「TASA iSPARK星創基地」開幕活動表示，國1楊梅至頭份高架拓寬工程已進入最後發包階段，預算約1300億元、工期約8年，將督促交通部加速推動。記者黃羿馨／攝影

卓榮泰 塞車 工程 新竹

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