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誰「罰站」李洋？羅廷瑋拿直播畫面還原經過 痛批綠營栽贓卸責

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立法院教育及文化委員會上午審查「電子競技運動發展基本法草案」及「電子競技運動促進法草案」，會議尚未開始藍綠委員就針對是否讓運動部長李洋（中）站在質詢台上報告起爭執，召委羅廷瑋（左）與立委陳培瑜（右）等不停交換意見，李洋只能尷尬地站在中間。聯合報系資料照
立法院教育及文化委員會上午審查「電子競技運動發展基本法草案」及「電子競技運動促進法草案」，會議尚未開始藍綠委員就針對是否讓運動部長李洋（中）站在質詢台上報告起爭執，召委羅廷瑋（左）與立委陳培瑜（右）等不停交換意見，李洋只能尷尬地站在中間。聯合報系資料照

立法院教育及文化委員會日前審查「電子競技運動發展基本法」草案，朝野爆發激烈口角。民進黨立委與台中市議員相繼指控國民黨召委羅廷瑋「耍官威」、「讓運動部長李洋罰站」。對此，羅廷瑋發布新聞稿強烈反駁，並出示議事現場直播實況說明，強調當時是民進黨立委要求李洋站立，質疑綠營是在「政治綁架李洋」，意圖藉由抹黑召委與消費李洋，來掩蓋其提出散會動議、阻擋電競法案審查的事實。

針對綠營的「罰站」控訴，羅廷瑋還原議事現場表示，直播畫面清清楚楚，他當時多次主動示意運動部長李洋可以坐下休息，且從未阻止其發言。反而是民進黨立委陳培瑜出聲要求李洋站著，當李洋準備坐下時還看向陳培瑜與吳思瑤等綠委，最後在綠營壓力下才未能坐下。

羅廷瑋表示，後續李洋準備發言時，吳思瑤甚至作勢要求講滿10分鐘，民進黨立委林宜瑾更對著李洋拍桌發言，當時皆由他第一時間站出來制止與指正。羅廷瑋痛批，民進黨將自己干擾議事、阻擋審查造成的混亂，惡意剪接成攻擊召委的政治素材，根本是「賊喊捉賊、栽贓卸責」。

羅廷瑋指出，當輝達創辦人黃仁勳親自拜訪電競選手Faker，並直言沒有韓國網咖與電競文化就沒有今天的輝達時，全世界都已看見電競背後的科技與產業價值。反觀民進黨口口聲聲喊支持電競，當法案真正進入立法院併案審查多位立委及黨團提出的5個版本時，民進黨卻不提版本、不談條文，最後甚至三度提出散會動議，將電競選手與產業等待多年的制度建設擋在門外。

羅廷瑋更透露，運動部內部早已有「部版電子競技運動發展法草案」，他質疑綠營立委為何不敢要求公開提出、接受檢驗？羅廷瑋認為，民進黨刻意將「民進黨阻擋電競法案」包裝成「李洋反對專法」，逼迫專業運動員出身的部長配合黨意，正是因為害怕社會大眾看見民進黨政府「保障不了選手、整合不了跨部會資源、更拿不出長期藍圖的制度空洞」。

針對綠營質疑排審程序，羅廷瑋強調，立委依法提案、召委依法排審本是國會職責，並質疑：「難道現在只有行政院、民進黨提出的法案才能審，在野黨立委的提案都要先經過民進黨批准嗎？」

羅廷瑋最後直言，真正讓李洋難堪的，正是把他推到政治火線、拿他替黨意背書的人。他呼籲民進黨停止造謠與抹黑，若真心支持電競，就請提出具體版本進入實質審查接受公開檢驗，切莫再用程序杯葛與政治操作，讓台灣的電競產業發展原地踏步。

立法院教育及文化委員會上午審查「電子競技運動發展基本法草案」及「電子競技運動促進法草案」，會議尚未開始藍綠委員就針對是否讓運動部長李洋（中）站在質詢台上報告起爭執，召委羅廷瑋（左）與綠委們不停交換意見，李洋只能尷尬地站在中間。聯合報系資料照
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臉書粉專「鎖綠鴨」批綠顛倒是非。圖／羅廷瑋提供
臉書粉專「鎖綠鴨」批綠顛倒是非。圖／羅廷瑋提供

羅廷瑋 李洋 國民黨 民進黨

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