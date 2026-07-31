立法院新會期9月29日開議 邀卓榮泰施政報告、不質詢

立法院會31日朝野協商決議，新會期－第11屆第6會期將於9月29日開議，邀請行政院長卓榮泰率各部會首長赴立法院進行施政報告，之後不進入總質詢，上午10時進行監察院人事同意權案記名投票。

根據朝野協商結論，本會期最後一次院會，決議將原訂8月21日、25日及28日三次院會合併為8月28日一次召開，當天不處理臨時提案。

新會期將於9月29日召開第一次院會，10月2日舉行第二次院會，並將10月6日及13日合併為一次院會。自10月16日起，維持每周五及次周二各舉行一次院會，國是論壇及臨時提案仍依慣例辦理。

協商也決議，9月29日院會處理院會報告事項後，邀請行政院長率同各部會首長列席施政報告，報告後不進行總質詢。新會期召委選舉於10月8日舉行。

本屆立法院自成立以來，朝野因總預算案、國會改革法案、覆議案、釋憲案、軍購及重大法案等議題持續激烈攻防，各會期幾乎都延長會期，甚至形成上一會期結束後立即銜接下一會期的「無縫接軌」狀態，立法院與行政部門幾乎沒有完整休會時間。此次終於罕見出現約一個月的休會空檔。