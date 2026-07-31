駁「出國黏徐佳青回國罵假考察」 邱慧洳辦：公開活動基於基本禮節

民眾黨立委邱慧洳日前批評各部會編列大筆考察費假考察、真觀光，僑委會委員長徐佳青繳回的考察報告只有5頁，卻遭批評「出國黏徐佳青回國罵假考察」。邱慧洳辦公室稍早回應，在公開活動場合彼互相問候，只是基於基本禮節，徐佳青認不認真，要自己用行動證明，而不是靠他人「尷尬不失禮貌的肯定」來認證。

邱慧洳辦公室表示，國人同胞一起到海外為台灣拚外交，在公開活動場合彼此寒暄、互相問候，本就是再自然不過的事。若對同胞表達「尷尬不失禮貌的肯定」，也只是基於基本禮節，請不要自作多情，往自己臉上貼金，更不要刻意過度解讀。

邱慧洳辦公室指出，徐佳青26天出訪歐美7國，與立法院訪團在法國僅有2天公開行程，兩者性質與內容完全不同，根本無法相提並論；更何況，當天照片中除了立法院長韓國瑜外，也有國民黨、民進黨立委共同入鏡。名嘴李正皓PO這些照片，到底想向國人表達什麼？難道所有出席同一公開行程、共同合影的人，都叫做「蹭」嗎？公務場合的合影本就是外交禮節，硬要操作成「蹭」，不只牽強，還不懷好意。

邱慧洳辦公室說，真正的問題，從來不是這張照片，而是徐佳青至今仍不敢面對自己的考察報告。一開始宣稱考察報告涉及機密，不想脫光光給阿共看，硬把阿共扯進來，被抓包後又改口？又為什麼連「看大濛、吃甜點」都能列為機密？到底是在保密，還是在遮羞？

邱慧洳辦公室批評，徐佳青認不認真，要自己用行動證明，而不是靠他人「尷尬不失禮貌的肯定」來認證，如果真的自認考察認真，就應該把26天出訪的成果、政策建議與具體效益完整向國人交代，而不是交出一份比小學生作業還不如的考察報告。拿納稅人的錢出訪，就請誠實面對國人檢驗，正面回應外界質疑，把事情說清楚，不要一被抓包就急著找網紅四叉貓護航、模糊焦點了。