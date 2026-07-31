北市4年8起重大兒虐 綠委要蔣萬安負起政治責任

速食連鎖餐廳麥當勞2024年爆出一名未成年工讀生遭主管性侵後輕生，監察院24日糾正北市府行政怠失。民進黨立委林月琴、沈伯洋及吳思瑤今天舉行記者會，直指北市府兒少保護機制全面失靈，台北市長蔣萬安應負起政治責任，而不是萬事蔣中央，成為卸責擋箭牌。

蔣萬安今天出席台北市立大學附屬大理高中揭牌典禮前，被媒體堵訪詢問近期多起兒虐事件是否有預防措施，及沈伯洋針對麥當勞工讀生輕生案遭監察院糾正一事，認為市府治理體系出了問題。

蔣萬安說，勞動局已對監察院糾正案做了說明，就是祭出最重的裁處，且監察院報告也提及希望中央完善各項制度，市府將與中央一同建構完善社會安全防護網。

林月琴今天在立法院與沈伯洋、吳思瑤舉行「萬事蔣中央，北市有萬安？孩子需要的是保護，不是甩鍋！」記者會。

林月琴表示，如果把這幾年發生的兒少案件攤開來看，就知道麥當勞案不是個案，事實上北市府對這個課題沒有在關注，蔣萬安的心沒有放在孩子身上，每次事情發生時就甩給中央，這次也一樣，又是講說中央SOP沒有一致。

林月琴說，台北市政府勞動局未依兒童最佳利益原則優先處理案件、未依法完成責任通報、未積極協助被害人取得資源，亦未啟動跨局處合作機制。這並非台北市首次發生兒少保護失靈，自2022年至今，北市已發生8起重大幼兒園虐童案件，115名幼童受害，累積618次不當管教。蔣萬安曾公開承諾檢討制度、避免悲劇重演，但3年過去，重大案件仍一再發生，反映的不是制度沒被提醒，而是改革沒有真正落實。

林月琴表示，市長的責任是承擔，不是卸責。面對問題，應該帶領團隊檢討改革，而不是逢事就怪中央、怪制度，甚至最後讓第一線基層公務員承受所有責任，真正該站出來說明、負起政治責任的人是蔣萬安，每一起案件背後都是一個孩子、一個家庭的人生，蔣萬安不要再「萬事蔣中央」，而是把保護孩子放在第一位。

沈伯洋指出，麥當勞案並非單一事件，而是北市府兒少保護體系長期失靈的縮影。市府明知被害人未成年，卻未立即聯繫教育局、社會局共同介入；同樣的行政失靈也出現在剴剴案與夏莉絲幼兒園案，前者訪視流於形式、專案報告會議曾流會，後者面對10多次通報未能有效處理，多次稽查未查出問題且評鑑結果未如實反映。接連三起重大兒少案件出現相似失靈，顯示整個治理體系出了問題。