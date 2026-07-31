快訊

台股單日衝破四大關卡！台積電攻漲停 大盤終場飆3,186點寫歷史神蹟

監院明起沒監委 新人事立院9月29日投票表決

棒球／跨越科技、產業與公共服務 各界盼郭智輝打造台灣棒球新典範

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本強震鄭麗文親慰問 日代表感謝台灣朝野關懷

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
日本熊本地區發生規模7.1強震，國民黨主席鄭麗文前往日本台灣交流協會，交付慰問信及捐款，由日本駐台代表片山和之親自接受。記者張文玠／攝影
日本熊本地區發生規模7.1強震，國民黨主席鄭麗文前往日本台灣交流協會，交付慰問信及捐款，由日本駐台代表片山和之親自接受。記者張文玠／攝影

日本熊本地區發生規模7.1強震，國民黨主席鄭麗文今天前往日本台灣交流協會，交付慰問信及捐款，由日本駐台代表片山和之親自接受。鄭麗文說，希望未來台日能加強防災救災的交流與合作。片山則感謝地震發生以來，台灣許多朝野人士的衷心慰問。

鄭麗文表示，台灣也地處地震帶，所以當發生強震之後，我們一定要發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，希望第一時間為熊本的朋友加油打氣，一方面也代表國民黨表達慰問之意。

鄭麗文說，台灣也經常面對強大地震，希望未來台日也能強化關於防災、救災等各方面的交流與合作，希望大家未來都能一切平安。

片山和之則說，日本和國民黨長期以來建立與發展友好睦鄰關係，這次鄭麗文主席以個人名義捐款，非常感激她給熊本災區與災民的溫暖慰問與鼓勵。

片山強調，過去遇到各種天災與新冠肺炎等困難情況時，台日雙方都互相支持幫助，這次地震發生後，也收到了台灣許多朝野人士的衷心慰問，他再次代表日本台灣交流協會以及熊本的災民，向鄭麗文主席為首的國民黨朋友們表達感謝之意。他一定會把鄭主席的盛意傳達給日本國內，特別是熊本的政府與災民。

鄭麗文將慰問信函遞交給片山，片山則回贈感謝函。

日本熊本地區發生規模7.1強震，國民黨主席鄭麗文前往日本台灣交流協會，交付慰問信及捐款，由日本駐台代表片山和之親自接受。記者張文玠／攝影
日本熊本地區發生規模7.1強震，國民黨主席鄭麗文前往日本台灣交流協會，交付慰問信及捐款，由日本駐台代表片山和之親自接受。記者張文玠／攝影

熊本 鄭麗文 強震

延伸閱讀

熊本7.1強震 黃偉哲：感念日本援助 台南願盡全力協助

影／日首相感謝各國獨漏賴清德 陳其邁：不必計較

旅日僑界齊聲慰問熊本災民 強調台日互助情誼

熊本規模7.1地震...國民黨團表慰問 籲政院要求駐日代表處掌握國人狀況

相關新聞

家長關心藍白「未來帳戶」能否執行？賴清德致詞有端倪

立法院藍白兩黨合力下，「台灣兒少成長及未來帳戶條例」最近三讀通過，18歲成年可保底領114萬元。外界擔憂府院高層不副署，關注賴清德總統態度，賴總統今到北市參香致詞時表示，「0到18歲成長津貼」可領108萬元。賴總統仍以政院版本向民眾報告。

監院明起沒監委 新人事立院9月29日投票表決

現任監察委員任期於今天屆滿，總統府已於6月將第7屆監委名單咨請立法院行使同意權。立法院長韓國瑜今天召開朝野協商，朝野決定9月29日邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，當天報告完畢不詢答，上午10時進行監察院人事同意權案記名投票表決。

【重磅快評】徐佳青的機密變啖美食 徐國勇會心虛嗎？

民眾黨立委踼爆僑委會委員長徐佳青出國考察26天，五頁報告卻寫得比小學生還不如；徐反擊「機密不公開」、「不會當立委我可以教」；沒想到白委再揭露完整報告指徐說謊，完整的報告只看到豪奢旅費，隱藏版行程還大啖法國甜點，徐佳青則改口從未提「機密」；徐佳青的叔叔徐國勇火力全開力挺侄女，但是看到這種隱藏版行程，不心虛嗎？

熊本強震鄭麗文親慰問 日代表感謝台灣朝野關懷

日本熊本地區發生規模7.1強震，國民黨主席鄭麗文今天前往日本台灣交流協會，交付慰問信及捐款，由日本駐台代表片山和之親自接受。鄭麗文說，希望未來台日能加強防災救災的交流與合作。片山則感謝地震發生以來，台灣許多朝野人士的衷心慰問。

賴清德同框沈伯洋赴宮廟行程 蔣萬安：什麼時候要清楚說明毒油事件

針對毒油事件延燒，賴清德總統今參觀完美食展，與台北市長參選人沈伯洋一同出席宮廟行程，台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學附屬大理高級中等學校揭牌典禮受訪，接連反問賴清德6個問題，認為重大食安事件，總統要負起責任，要召開國安會議。

黃偉哲北上播AI深偽音檔砲打蔣萬安 殷瑋酸：檢調連你都得辦了

「油不得你」影片引發熱議，台南市長黃偉哲今「參戰」，北上公布深偽台北市長蔣萬安談蔣介石、白色恐怖的音檔。北市研考會主委反酸，很少看到專門坐4個小時高鐵來回專門去罵人，本來檢警調單純鎖定韋淳祐，府院黨追加蔣萬安，現在連黃偉哲都得辦了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。