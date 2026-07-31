熊本強震鄭麗文親慰問 日代表感謝台灣朝野關懷

日本熊本地區發生規模7.1強震，國民黨主席鄭麗文今天前往日本台灣交流協會，交付慰問信及捐款，由日本駐台代表片山和之親自接受。鄭麗文說，希望未來台日能加強防災救災的交流與合作。片山則感謝地震發生以來，台灣許多朝野人士的衷心慰問。

鄭麗文表示，台灣也地處地震帶，所以當發生強震之後，我們一定要發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，希望第一時間為熊本的朋友加油打氣，一方面也代表國民黨表達慰問之意。

鄭麗文說，台灣也經常面對強大地震，希望未來台日也能強化關於防災、救災等各方面的交流與合作，希望大家未來都能一切平安。

片山和之則說，日本和國民黨長期以來建立與發展友好睦鄰關係，這次鄭麗文主席以個人名義捐款，非常感激她給熊本災區與災民的溫暖慰問與鼓勵。

片山強調，過去遇到各種天災與新冠肺炎等困難情況時，台日雙方都互相支持幫助，這次地震發生後，也收到了台灣許多朝野人士的衷心慰問，他再次代表日本台灣交流協會以及熊本的災民，向鄭麗文主席為首的國民黨朋友們表達感謝之意。他一定會把鄭主席的盛意傳達給日本國內，特別是熊本的政府與災民。

鄭麗文將慰問信函遞交給片山，片山則回贈感謝函。