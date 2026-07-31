公視經費遭提案刪凍 李遠：不解為何一直被對付

立法院正審查115年度的總預算案，其中公視捐贈經費遭提案刪減及凍結逾新台幣10億元。文化部長李遠今天說，公共電視以及其他公廣集團的預算一直以來其實都不夠，明明是在執行公共任務與價值，存在很重要，不解為何每次審預算時候就都要被對付，希望立院能一毛不刪。

立法院正審查115年度的總預算案，當中關於公視捐贈經費部分，遭提案刪減及凍結逾10億元，接近政府捐贈費用的半數，以及平台TaiwanPlus政府補助經費也遭提案全數刪除。除公視董監事會發表聲明捍衛公視，也有逾50名公視製作人連署，呼籲立法院守護公媒，勿凍刪預算。

李遠今天出席已故銅鑼灣書店店長林榮基告別禮拜，會後接受媒體聯訪時表示，公視預算本來就一直不夠，其他公共廣播集團包含公視台語台、小公視、華視等也是一樣，相比全世界的公廣集團預算都是非常少。

李遠表示，其實公視預算去年一度要被刪除23億元，後來因為很多人站出來，才變成刪除2300萬元，他也不太明白為什麼每次到審預算的時候，大家就要對付公視，公視是目前台灣非常罕見的公共廣播集團，每一任總經理、董事長都在執行一個公共的任務跟價值，大家應該要相信它的存在很重要。

他還說，公視扮演的角色真的非常重要，只要多給公視一點錢，就可以拍出非常好的劇集，公視每一個劇集都代表台灣影視圈的新天花板，他實在很想多替公視爭取其它預算。

李遠表示，他非常感謝許多人在連署救公視，同時也再一次呼籲立法院，沒有理由刪公共廣播集團任何一毛錢。

此外，當代傳奇劇場受邀參與義大利的世界莎士比亞大會50週年演出「凱撒大帝」，行政總監林秀偉在臉書反映文化部只有補助3張經濟艙機票，質疑文化部真的那麼窮，還是因為表演未能使用台語。

針對只補助3張機票，李遠說，文化部補助表演團體分不同單位，當代傳奇向文化部交流司申請，而交流司就是只專門補助團體赴國外表演的機票錢，林秀偉的說法有點誤會而且斷章取義，但不會怪她。

李遠另表示，當代傳奇在文化部的補助項目中屬於台灣Top100名的前段班，每一年補助預算約新台幣500萬元至600萬元，每個補助項目平均則在100萬元至300萬元之間，是文化部非常重視的團隊。

李遠說，文化部的預算占全總預算不到1%，仍是需要分配有限的資源，從林秀偉事件就可以看出大家多麼渴望文化部能給予更多資源，希望立法院不要再刪文化部補助費。