賴清德同框沈伯洋赴宮廟行程 蔣萬安：什麼時候要清楚說明毒油事件

針對毒油事件延燒，賴清德總統今參觀完美食展，與台北市長參選人沈伯洋一同出席宮廟行程，台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學附屬大理高級中等學校揭牌典禮受訪，接連反問賴清德6個問題，認為重大食安事件，總統要負起責任，要召開國安會議。

蔣萬安說，賴清德在2014年當時自己的主張，認為重大食安事件總統要負起責任，要召開國安會議。所有的國人都還在等賴清德總統，的國安會議召開了沒有？什麼時候要清楚向國人說明這整起毒油事件？到底要怎麼解決？態度是什麼？誰要為這起事件負起政治責任？今天爆出原來這被收押的余姓總經理參與衛福部的關鍵會議，「難道賴總統你接受嗎？」

針對這次毒油食安事件，蔣萬安指出，每一位民眾都非常關心，大家都不願意自己還有下一代的孩子吃到有問題的油品，所以725每一位站在凱道的民眾，都是為了自己、為了下一代、為了所有的國人的食安與健康，站在街頭，他們都是非常勇敢的台灣人。