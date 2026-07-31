黃偉哲北上播AI深偽音檔砲打蔣萬安 殷瑋酸：檢調連你都得辦了

「油不得你」影片引發熱議，台南市長黃偉哲今「參戰」，北上公布深偽台北市長蔣萬安談蔣介石、白色恐怖的音檔。北市研考會主委反酸，很少看到專門坐4個小時高鐵來回專門去罵人，本來檢警調單純鎖定韋淳祐，府院黨追加蔣萬安，現在連黃偉哲都得辦了。

因創作「萊爾校長」的國民黨新媒體部前主任韋淳祐，近日利用AI深度偽造（Deepfake）技術，合成總統賴清德的聲音，製作批評致癌油事件的影片「油不得你」，遭到刑事局調查，蔣萬安開嗆賴政府，「有事衝著我來」不要針對小編「查水表」。

黃偉哲上午到立法院，與立委王定宇公布一段深偽蔣萬安的語音音檔回擊，怒轟蔣「不要作為一個深偽科技的佛地魔」挺違法、挺詐騙。蔣萬安上午參加台北市立大學附屬大理高級中等學校揭牌典禮受訪指出，還沒有看到這個記者會的說明，可能要聽完了解、看了的記者會，才能表達意見。

殷瑋則在上午參加「歷史易起SHOW2.0節目」開嗆黃偉哲，他指出，在開完這場記者會之後「檢警調也必須要查你」、王定宇是不是自己人啊？他說，黃偉哲拿出了4段錄音，其中他說有三段是AI深偽，公然承認不但深偽，而且是「用蔣萬安的聲音」。

殷瑋指出，若照這說法，黃偉哲質疑「如果有問題的幼兒園，用你的聲音來招生.......把這個影音給整個放出來」若是這樣，黃的這個做法和韋淳祐相比，若韋的做法有問題，「你的做法更進一步，不是嗎？」檢警調本來要查的是韋淳祐，府院黨追加了蔣萬安，在這場記者會之後，也必須要去查黃偉哲了。

另外，針對王定宇說「AI太容易了，連黃偉哲都弄」殷瑋酸說，王定宇不小心說出國家機密，黃偉哲王定宇的供詞之中，不只是教唆犯，這要查清楚。

殷瑋說，韋淳祐沒有說過他用賴清德的聲音，「由不得你」這個影片，他的社群上很明顯地加註了一行字，說這是 AI製作出來的，請不要對號入座，「結果有人對號入座」，但影片內容中，就說是一個「油的一生」，開口第一句叫做「我是苯駢芘」。

殷瑋說，黃偉哲和王定字都想把詐騙，跟韋淳祐做連結，但這本身就不是一個正確的連結，這類比是不當的，因為韋並沒有為了這件事情而去得什麼益，或是侵害，和詐騙造成別人傾家蕩產，這兩件事情是完全不一樣。

殷瑋也酸黃哲，大家記得這件事情，「詐團座上賓」，指2023年5月，im.B借貸平台爆發大型吸金詐騙案時，台南市長黃偉哲遭外界與民意代表質疑曾與主嫌曾國緯同台。他說，今天如果不是黃偉哲一直講詐騙，大概也沒有人會想起來「你跟詐騙集團之間的關係」。