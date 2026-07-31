監院明起沒監委 新人事立院9月29日投票表決

現任監察委員任期於今天屆滿，總統府已於6月將第7屆監委名單咨請立法院行使同意權。立法院長韓國瑜今天召開朝野協商，朝野決定9月29日邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，當天報告完畢不詢答，上午10時進行監察院人事同意權案記名投票表決。

總統府於6月11日公布監察院第7屆正副院長及監委提名名單，同步把總統咨文送至立院，咨請立法院行使同意權。立法院29朝野協商決定，於8月6日舉行監察院人事同意權案公聽會，11至24日進行詢答審查，並於第6會期進行記名投票表決。

朝野協商今天決定，9月29日邀請卓榮泰進行施政報告，報告完畢不詢答，同日上午10時進行監察院人事同意權案記名投票表決，投票時間為1小時30分。行使監委同意權案投票時，監察院正副院長及25位監委被提名人併為一張同意權票，並由各黨團各推派1人擔任投開票監察員，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。

依憲法規定，監察委員共29人，由總統提名經立法院同意後任命。總統府公布，公布監察院第7屆正、副院長及監委被提名人名單，提名「人權醫師」陳永興為監察院長、現任監委王榮璋為副院長，其餘監委被提名人為高天惠、張菊芳、張烽益、林惠芳、孫一信、李麗芬、陳景峻、彭紹瑾、葉宜津、林麗瑩、侯廷昌、李光章、林文程、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、邱泰源、賴振昌、莊勝榮、吳梓生、王志誠、Iban Nokan、林佳範、許有為、趙卿惠。