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莊瑞雄：倒閣不一定要藍白合 民進黨有51票可扣板機

中央社／ 記者陳俊華、林敬殷台北31日電

台北市長蔣萬安就中聯油品案提出倒閣議題。民進黨團幹事長莊瑞雄今天說，倒閣案國民黨不要以為一定要藍白合，民進黨有51票，到第2階段只要有6位國民黨立委敢投贊成票，那就是俄羅斯輪盤，「板機誰扣？那萬一民進黨扣下去怎麼辦？」

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲上午在立法院議場前接受媒體聯訪。莊瑞雄說，蔣萬安提出倒閣議題，是因這次食安事件第一線責任、地方政府該做的事，想甩鍋給中央，但倒閣問題重重，國民黨內部是否先討論，目前看起來國民黨內部沒共識。

莊瑞雄說，不要忘記國民黨不分區排名第一名的是立法院長韓國瑜，這議題有沒有先跟韓國瑜討論，且國民黨團總召傅崐萁也說黨內無太多討論。蔣萬安急著要上2028的政治舞台，當然希望趕快拿到入場券，「蔣萬安跟盧秀燕（台中市長），是很想趕快站上去」。

莊瑞雄表示，倒閣案是行政部門的期中考，萬一解散國會後，立法院也要接受民意檢驗，就連去參選縣市首長的立委也會受衝擊，還有涉及其他政黨會不會因為改選，導致席次變動。

莊瑞雄指出，提出倒閣案第一階段只要經1/3以上連署提案，38位立委就可以通過，國民黨不要以為一定要藍白合，民進黨可是有51張選票，到了第2階段，國民黨只要有6個人真的敢投贊成票，那就是俄羅斯輪盤，「板機誰扣？那萬一民進黨扣下去怎麼辦？」

民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋今天受訪時表示，當台北市發生重大兒虐事件時，只看到蔣萬安在講倒閣，討論閣揆名單、排序，請問這個又跟之前在野黨講的食安關係在哪裡，很明顯就是政治操作。

至於中聯油品苯駢芘超標案，外界質疑衛福部食藥署7月4日召開的專家會議中，竟有中聯代表出席，影射政府涉嫌護航。莊瑞雄表示，當天會議分成請中聯列席說明，以及專家討論、決策兩階段，中聯3日向台中市政府提出製程改善報告，準備想要復工。

莊瑞雄指出，在專家會議中，經業者說明後，「專家會議直接把它打臉」，說中聯製程改善不通過，所以復工申請馬上被駁回，專家會議絕對不是中聯的門神。

另外，日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，外界關注，台灣搜救隊是否前往協助救援。莊瑞雄說，台灣和許多國家都已向日本表達友善態度、也都準備好，只要日本認為災害、復原需要台灣伸出援手的話，台灣已經隨時準備好。

倒閣 莊瑞雄 藍白合

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