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家長關心藍白「未來帳戶」能否執行？賴清德致詞有端倪

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
賴清德總統今上午出席台北市中正區崁頂永義宮創廟202周年繞境活動。記者邱書昱／攝影
賴清德總統今上午出席台北市中正區崁頂永義宮創廟202周年繞境活動。記者邱書昱／攝影

立法院藍白兩黨合力下，「台灣兒少成長及未來帳戶條例」最近三讀通過，18歲成年可保底領114萬元。外界擔憂府院高層不副署，關注賴清德總統態度，賴總統今到北市參香致詞時表示，「0到18歲成長津貼」可領108萬元。賴總統仍以政院版本向民眾報告。

賴清德總統今上午出席台北市中正區崁頂永義宮創廟202周年繞境活動。賴清德國政報告時說，他接手前總統蔡英文的社會投資方向，當時有0到6歲國家養，政府每個月給第一胎5千元、第二胎6千元、第三胎7千元。現場也有家長帶著小朋友前來參加活動，賴清德不忘點名問說有沒有領到錢？是不是自己帶的。

賴清德說，自他上任後，讀國中、高職無論公私立全民都免學費。現在讀大學也有學雜費補助，之所以要這樣做，就是希望經濟進步的台灣，任何不管出身什麼樣家庭的孩子，再困難、再辛苦，只要想讀書，政府就要支持提供金錢讓他們讀書。

他說，大家有沒有注意到，最近召開國安會議提出「0到18歲成長津貼」，18歲以下的青年每人可以領5千元，所以一年就是6萬元、18歲前就有108萬元。像是剛剛那位先生帶兩個孩子就是1萬元，而原本0到6歲國家養的津貼6千元也是繼續領。

賴清德說，這項政策全世界只有台灣這樣做，這不僅是投資孩子讀書、學技術不用怕沒有錢，目的除了照顧人民、承擔人民的痛苦，也是要營在起跑點，對於打造幸福台灣的目標絕對有很大的幫忙。

此外，除了0到18歲政策外，他說到有關長照3.0，現在政府一年用1200億元，在照顧65歲以上的長輩，現在台灣長照據點超過1萬5千個據點、長照服務員超過10萬人，照顧有需要的長輩，這也是重大社福政策。

不過，其實在7月下旬時，立法院藍白兩黨也提出「台灣兒少成長及未來帳戶條例」並三讀通過，18歲成年可保底領114萬元。然而，賴清德在致詞時提的金額則為當初行政院版本，兩方差額6萬元。

藍白 賴清德 帳戶

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