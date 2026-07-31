AI仿賴總統聲音 黃偉哲批蔣萬安：別成力挺深偽佛地魔

國民黨新媒體部前主任韋淳祐，使用AI合成賴清德總統聲音製作「油不得你」影片，被刑事局調查，台北市長蔣萬安聲援指出，影片是他委託團隊製作「有事衝著我來」。台南市長黃偉哲今天北上立法院表示，蔣萬安的行為是犯罪、無法接受，呼籲蔣萬安別成為力挺深偽科技的「佛地魔」。

黃偉哲指出，未經他人同意，用AI深偽聲音，製作他人未講過的話，這是犯罪行為，對於明顯違法事情，蔣萬安有美國律師資格，身為法律人卻力挺遂行政治目的AI深偽，還把這樣的行徑當成言論自由，若這不是欠缺法律專業，就是故意說假話，請不要再力挺下去。

民進黨立委王定宇質疑，以後詐騙集團若有寫AI字眼，就可以嗎？要批評民進黨執政方法有很多，但不需要違法，若首都市長支持深偽是言論自由的話，這會讓台灣成為詐騙集團的犯罪天堂。律師陳又新說，蔣萬安不該為了政治考量替違法行為背書，該案就是偽造文書罪，AI也不是脫罪的理由。