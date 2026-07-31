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日相感謝震災捐款漏賴總統 牛煦庭：外交政策勿太天真

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
日本首相高市早苗28日在東京說明熊本強震災情。（路透）
日本首相高市早苗28日在東京說明熊本強震災情。（路透）

日本熊本728發生規模7.1強震，國民黨主席鄭麗文今赴日本台灣交流協會，親自表達慰問和支援之意，代表片山和之親接待；賴清德總統也鼓勵各界捐款。但日相高市早苗在社群發文感謝時，標註各國領袖，名單卻漏掉賴清德。國民黨立委牛煦庭表示，我方屢送暖卻貼冷屁股，呼籲各方冷靜思考地緣政治現實，外交政策不該太天真。

牛煦庭表示，不免令人遺憾，賴清德對於日本非常親近，也用了各式各樣的手段，包含行政院長卓榮泰赴日看棒球，想要打擦邊球，後來顯然也是被人家切割處理。近期也傳出外交部長林佳龍過境時好像有些風波，而日本每次發生震災，台灣社會、政府都是送暖的，卻沒有得到良善回應時，無疑是被澆了一盆冷水。

牛煦庭表示，不是很能理解為什麼我方屢次送暖，卻淪為熱臉貼冷屁股，難道是因為地緣政治的現實太過殘酷了嗎？如果真是這樣，是不是值得各方重新用冷靜的角度好好思考，外交政策不要太天真，也不要太偏向特定一方，冷靜務實的處理才是硬道理。

牛煦庭表示，希望事情能夠往好的方向發展，台日之間的關係仍然熱絡，不希望因為政治的考量，偏離送暖的主軸。

牛煦庭 外交政策 捐款

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