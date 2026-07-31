高市早苗感謝各國關懷漏賴總統 綠黨團：不代表台灣不被重視

日本熊本縣日前發生規模7.1強震，日本首相高市早苗昨在社群平台發布日英雙語，感謝國際的關懷，不過提及各國領袖時，未提及賴清德總統。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，台日長年有深厚情誼，不會因首相一次談話漏掉台灣，就認為台灣不被重視。

莊瑞雄今在議場前回應輿情，指出網友們都非常珍惜台灣能登上國際舞台的機會，而台日長年之間有深厚的友誼，長期以來，不論是台灣或日本發生重大天災，兩國人民都會互相伸出援手。

至於高市早苗此次漏掉台灣，莊瑞雄指出，尊重日本對外的說明，但台日長期深厚的情誼，不會因為首相一次對外談話漏掉，就代表台灣不被重視。

莊瑞雄強調，「不會有這樣的思考。」兩國之間互動密切，台灣與日本同處第一島鏈、是生命共同體，雙方關係密切，不會因此感到失落，更重要的是，台灣網友對台灣能見度很有心。

另日本目前尚未開放外國救援隊進入災區，台灣搜救隊已完成整備。莊瑞雄說，這涉及國際救援機制部分，若日本有後續救援或復原需求，台灣隨時都準備好提供協助。