卓榮泰代頒林榮基褒揚令 許諾持續與追求自由者同行

銅鑼灣書店店長林榮基月初病逝台灣，行政院長卓榮泰今天承總統賴清德之命，赴林榮基告別禮拜頒發褒揚令。卓榮泰說，林榮基讓世界看到一間書店成為對抗世界最大獨裁政權最堅強的堡壘，如今極權體制仍一步步摧毀香港，但台灣將繼續和所有追求自由的人站在一起，對抗極權擴張。

林榮基6月初因身體抱恙，暫停銅鑼灣書店營業，隨後於7月2日病逝台北馬偕醫院，享壽70歲。林榮基的告別禮拜今天在台灣基督長老教會濟南教會舉行，賴總統、前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人皆送上花籃致意，卓榮泰則在內政部長劉世芳、文化部長李遠、陸委會主委邱垂正等人陪同下，承賴總統之命向家屬頒發褒揚令。

卓榮泰致詞時指出，林榮基是大家最敬佩的民主戰士，更是最勇敢的台灣新公民，其一生就是一部與中共極權體制鬥爭、抵抗、不屈不撓，爭取民主自由的血淚史，他的離世對港台兩地熱愛民主自由的夥伴都是極大的損失跟沉痛。

2015年香港銅鑼灣書店事件，林榮基遭禁錮長達8個月，卓榮泰說，這段時間極權統治者禁錮林榮基的身體，但是摧毀不了其意志，雖然書店大門被關上，也永遠鎖不住其追求自由的靈魂，林榮基後續回到香港時，立刻展現骨氣與鬥志開了一場震驚國際的記者會，將中共跨境執法、摧毀香港自由法治的惡行惡狀，全部攤在世界的陽光下。

「我沒見過屈膝的書檯，雖然我見過屈膝的讀書人。」卓榮泰表示，林榮基用一生真正實踐了這句話，讓全世界看到一間書店、一個平凡的文化人，甚至一根香菸，都能夠成為對抗世界上最大獨裁政權的最堅強堡壘，這種不認輸的硬頸精神，就是一種非常道地、充滿榮光的香港精神，大家都非常尊敬。

卓榮泰指出，林榮基2019年移居台灣尋找自由的呼吸，並讓銅鑼灣書店重生，賴總統也曾走進台北的銅鑼灣書店，與林榮基深刻交談，感受到林榮基談吐溫和，但眼神和信念卻讓人感受到守護自由無比堅定的信心，這也是民主台灣、自由香港可以凝結在一起最珍貴的價值。

港府近日再度突襲搜查香港當地的獨立書店，卓榮泰說，極權體制仍一步步摧毀香港，把香港推向一個完全「禁書」的時代，但他要向林榮基、香港民主夥伴以及台灣民眾再次許下承諾，中華民國台灣永遠會是世界自由的堡壘，絕對不會動搖守護民主、人權與自由的決心，將繼續和所有追求自由的人站在一起，對抗極權的擴張。

卓榮泰表示，願林榮基在天之靈庇佑著島嶼以及全世界追求民主自由的人，有一條更光明的坦途，且能掃除所有來自極權暴政獨裁統治的阻力。