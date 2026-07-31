監委今卸任白再喊廢監院 牛煦庭：在野持續溝通發揮實質監督

本屆（第6屆）監察委員於今日屆滿卸任，新屆監察委員人事案最快要於9月才能經由立法院投票表決同意與否。國民黨立委牛煦庭說，監察院表現大家有目共睹，國會改革應集中監督力量制衡行政專權；尊重民眾黨立場，在野將持續溝通，發揮實質監督效益。

第6屆監察委員任期今天屆滿，民眾黨在監察院前舉辦「監察院熄燈日」記者會，揭幕「監察院熄燈日紀念碑」，批評第6屆監察院監察失靈、包庇權貴、監委失格，已淪為無能的「廢物院」，號召國人共同支持廢除監察院，將權力回歸國會監督。

牛煦庭表示，監察院這段時間的功能跟表現，大家有目共睹。這屆國會曾經推動國會改革，希望集中並彰顯監督制衡的權力，這樣的方向跟路線不變。也有不少政壇上人物拋出廢考監等相關議題，社會大眾不妨趁這段時間，好好沉澱思考，到底監督制衡的功能應在哪裡才能更加集中，才能發揮真正的效果，能對於目前傲慢跋扈的行政專權，產生足夠制衡，這是社會要共同面對的嚴肅課題。

牛煦庭表示，民眾黨已明確表態，這點當然充分尊重。在野之間會保持對話跟溝通，共同方向是確保監督制衡的力量能充分發揮，如果只是形同虛設，大家心裡也都有數。