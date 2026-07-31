快訊

飛機落地還不能拍！台東旅客拿手機拍窗外螺旋槳遭法辦

致癌油風暴再燒！中聯廠長100萬交保遭撤銷 二審認「隱匿案情」

Pixel 11 Pro Fold摺疊機高畫質照外洩！機身厚度更薄、綠色更深有質感

聽新聞
0:00 / 0:00

監委今卸任白再喊廢監院 牛煦庭：在野持續溝通發揮實質監督

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
監察院。圖／聯合報系資料照
監察院。圖／聯合報系資料照

本屆（第6屆）監察委員於今日屆滿卸任，新屆監察委員人事案最快要於9月才能經由立法院投票表決同意與否。國民黨立委牛煦庭說，監察院表現大家有目共睹，國會改革應集中監督力量制衡行政專權；尊重民眾黨立場，在野將持續溝通，發揮實質監督效益。

第6屆監察委員任期今天屆滿，民眾黨在監察院前舉辦「監察院熄燈日」記者會，揭幕「監察院熄燈日紀念碑」，批評第6屆監察院監察失靈、包庇權貴、監委失格，已淪為無能的「廢物院」，號召國人共同支持廢除監察院，將權力回歸國會監督。

牛煦庭表示，監察院這段時間的功能跟表現，大家有目共睹。這屆國會曾經推動國會改革，希望集中並彰顯監督制衡的權力，這樣的方向跟路線不變。也有不少政壇上人物拋出廢考監等相關議題，社會大眾不妨趁這段時間，好好沉澱思考，到底監督制衡的功能應在哪裡才能更加集中，才能發揮真正的效果，能對於目前傲慢跋扈的行政專權，產生足夠制衡，這是社會要共同面對的嚴肅課題。

牛煦庭表示，民眾黨已明確表態，這點當然充分尊重。在野之間會保持對話跟溝通，共同方向是確保監督制衡的力量能充分發揮，如果只是形同虛設，大家心裡也都有數。

牛煦庭 在野 溝通

延伸閱讀

第六屆監委任期今屆滿 民眾黨揭「熄燈日紀念碑」籲廢監院

蔣萬安提倒閣 牛煦庭：應基於正當性由國會在野溝通決定

影／監察院監察委員任期今屆滿 柯文哲批：酬庸、肥貓、沒建樹

學者主張廢考監 考試權移行政院、監察權併立法院

相關新聞

監委今卸任白再喊廢監院 牛煦庭：在野持續溝通發揮實質監督

本屆（第6屆）監察委員於今日屆滿卸任，新屆監察委員人事案最快要於9月才能經由立法院投票表決同意與否。國民黨立委牛煦庭說，監察院表現大家有目共睹，國會改革應集中監督力量制衡行政專權；尊重民眾黨立場，在野將持續溝通，發揮實質監督效益。

黃偉哲北上參戰播深偽音檔 砲打蔣萬安挺AI違法濫用

因創作「萊爾校長」的國民黨新媒體部前主任韋淳祐，近日竟因利用AI深度偽造（Deepfake）技術，合成總統賴清德的聲音，製作批評致癌油事件的影片「油不得你」，遭到刑事局調查。台北市長蔣萬安更開嗆「我要嚴正告訴賴政府，有事衝著我來，不要針對小編查水表」，台南市長黃偉哲參戰，上午到立法院公布一段深偽蔣萬安的語音音檔回擊，怒轟蔣「不要作為一個深偽科技的佛地魔」挺違法。

林榮基辭世 文化部長：不讓銅鑼灣書店消失 陸委會主委：尊重家屬決定

文化部長李遠31日上午前往追悼銅鑼灣書店店長林榮基時指出，「會繼續用我們的想法，不要讓銅鑼灣書店消失」，它應該是一個文學森林的區，立刻會往下進行。陸委會主委邱垂正則指出，會尊重家屬最後的決定，後續如果有任何需要，陸委會都會提供必要協助。

蔣萬安提倒閣 牛煦庭：應基於正當性由國會在野溝通決定

台北市長蔣萬安提出倒閣，國民黨立委牛煦庭說，倒閣是國會的事情，經過黨內討論或是在野之間的溝通，終究會做出決定，也會適時說明，至於是否倒閣、強度如何等應是基於正當性決定，政治上的考量跟盤算非倒閣重點。

追悼林榮基 卓榮泰：中華民國台灣永遠是世界自由的堡壘

銅鑼灣書店店長林榮基日前辭世，行政院長卓榮泰今日上午前往頒發褒揚令，他強調，極權體制正一步一步摧毀香港，把香港推向完全禁書的時代，也在摧毀普世的民主自由的價值。他強調，中華民國台灣永遠是世界自由的堡壘，台灣一定繼續和所有追求自由的人站在一起，對抗極權擴張。

統促黨涉違憲恐解散 牛煦庭批民進黨藉國安侵害言論、結社自由

內政部指中華統一促進黨多名核心成員因涉違反國安法等法規，危害國安、社會穩定及選舉公正，將於8月初向憲法法庭聲請解散該黨。國民黨立委牛煦庭說，兩岸交流若任由執政黨片面判斷，恐侵害言論與結社自由，政府應建立公正不雙標的公信力界線，而非藉國安之名為惡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。