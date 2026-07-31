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林榮基辭世 文化部長：不讓銅鑼灣書店消失 陸委會主委：尊重家屬決定

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會主委邱垂正31日上午出席林榮基追悼活動時，表示對他給予最高的敬意，以及最深切的懷念。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會主委邱垂正31日上午出席林榮基追悼活動時，表示對他給予最高的敬意，以及最深切的懷念。（記者廖士鋒／攝影）

文化部長李遠31日上午前往追悼銅鑼灣書店店長林榮基時指出，「會繼續用我們的想法，不要讓銅鑼灣書店消失」，它應該是一個文學森林的區，立刻會往下進行。陸委會主委邱垂正則指出，會尊重家屬最後的決定，後續如果有任何需要，陸委會都會提供必要協助。

行政院長卓榮泰31日上午前往濟南教會頒發褒揚令給林榮基家屬，包含陸委會主委邱垂正、文化部長李遠、內政部長劉世芳等部會首長皆到場出席。現場另有約50名親屬以及數十名記者在場。致送花籃的政府高層與社會各界人士頗多，包含總統賴清德、副總統蕭美琴、陸委會主委邱垂正、策進會董事長賴秀如等。

文化部長李遠指出，文化部能夠做的就是延續他（林榮基）的精神，他憶及，在他走之前幾個月，自己去看他那個時候他的書店已經沒有再經營了。我們坐著聊天的時候架子上的書已經不多了，「我就跟他講說你現在住的金門街，正好是我們台北最有歷史的一個街，隔壁的同安街、廈門街，正好是我們台北書店跟出版社的發起」，他說原本想到其實可以來做一個計畫，比如說「金同廈文學森林」，他還跟林說明想法，「他說好啊，可是那時候我看出他其實蠻衰弱的」。

他說，如果要支持林隆基先生的話，應該就是繼續用書店的方式支援他，「後來沒想到我們計畫正在寫的時候他就走了」，「我想他的走，他的這個精神不會結束，所以我還是一樣，會繼續用我們的想法，不要讓這個銅鑼灣書店消失，而且它不是一個書店，它應該是一個文學森林的區，那這一點我相信我們就立刻會往下進行，這文化部應該做的事情。

就書店後續的安排，陸委會主委邱垂正受訪時則說，會尊重家屬最後的決定，後續如果有任何需要陸委會的協助，我們都會提供必要的協助。

邱垂正並提到，林榮基先生他在香港經歷過舉世震驚的銅鑼灣書店事件，在中國大陸遭到長期的關押，後來毅然挺身揭露中共的惡行，因為2019年反送中運動。中共也制定港版國安法，在2019年林榮基先生就到台灣來生活，也歷盡了千辛萬苦，重新在台灣成立銅鑼灣書店。林榮基先生到台灣來，陸委會跟很多的接觸，對他而言，他常常都告訴他身邊的人，台灣的自由、民主、人權、法治基本價值跟生活方方式，真的不是天上掉下來的、唾手可得的，必須要細心呵護，好好珍惜。

邱垂正說，香港銅鑼灣書店的重開，對林榮基先生是一個希望，同時對台灣人也是面對中共的一個警醒。「因為我們跟他互動很多，我們也常去書店拜訪他，他幾乎不是在賣書，他是在介紹書中的精神跟理念，尤其告訴年輕朋友書中的意涵，書中的理想閱讀的重要」。他強調，「陸委會包括我自己」對林榮基挺身而出對抗極權以及終身奮鬥自由的努力，給予最高的敬意，以及最深切的懷念。

文化部長李遠31日表示不讓銅鑼灣書店消失。（記者廖士鋒／攝影）
文化部長李遠31日表示不讓銅鑼灣書店消失。（記者廖士鋒／攝影）

銅鑼灣書店 林榮基 陸委會

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