蔣萬安提倒閣 牛煦庭：應基於正當性由國會在野溝通決定

台北市長蔣萬安提出倒閣，國民黨立委牛煦庭說，倒閣是國會的事情，經過黨內討論或是在野之間的溝通，終究會做出決定，也會適時說明，至於是否倒閣、強度如何等應是基於正當性決定，政治上的考量跟盤算非倒閣重點。

蔣萬安提出倒閣，國民黨立院黨團尚無正式討論，國民黨中央現階段無特定立場。牛煦庭表示，倒閣到最後仍是國會的事情，經過黨內討論或是在野之間的溝通，終究會做出決定，屆時自然會跟大家說明相關緣由跟期程。這顯然戳到民進黨心裡最害怕的那塊，所以用盡各種不具名的方式，意圖見縫插針、挑撥離間，這種操作大可不必。

牛煦庭表示，大家都很關心725上街頭之後，如何進一步強化監督力量，在這件事情上，在野黨會通力合作，給大眾清楚交代。

國民黨立委王鴻薇說，她擔心如果真的倒閣，會有司法保護傘中斷的問題。牛煦庭表示，核心概念就是把立法院監督制衡的工作做好，這是本分，是否倒閣、強度如何等應該是圍繞著這件事情的正當性來做決定，其他政治上的考量跟盤算，不應該是倒閣的重點。

牛煦庭表示，多談論這些事情較容易模糊焦點，應回到能不能有效制衡政府，監督預算、質詢、呼喚大眾注意、倒閣等都是監督制衡手段，把立法院的工作做好才是最重要的。