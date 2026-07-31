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藍白提案公投案全印同張選票 立院決議逕付二讀

中央社／ 台北31日電

國民黨團、民眾黨團分別提出公投法部分條文修正草案，擬將各公投案編印在同一張公投票。立法院會日前決議逕付二讀，但民進黨團提出復議；立法院會今天處理復議案時遭藍白否決，決議照原作決定通過，並由國民黨團召集協商。

國民黨立法院黨團提出公民投票法部分條文修正草案，增訂如同時舉行2項以上公民投票案時，應將各該公民投票案編印於同一張公投票，盼能有效縮短領票時間、減少紙張消耗與行政成本。

民眾黨團所提的公投法修正草案指出，目前公投案採「一案一張」印製公投票，但公投案數過多時恐影響選務工作，因此提案增訂公民投票案數如超過一定案數，應全部印製於同一選票；「一定案數」由中央主管機關定之。

國民黨團、民眾黨團所提公投法修正草案，在7月17日的立法院會中決議逕付二讀，並由國民黨團負責召集協商。但民進黨團在7月28日院會中，對於上次院會所作決定，提出復議。

立法院會今天進行討論事項時，處理該2項復議案，表決結果，贊成45人、反對58人，立法院長韓國瑜表示，復議案不通過，照原作決定通過。也就是說，藍白所提的公投法修正草案都逕付二讀，並由國民黨團負責召集協商。

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