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一封家書等了半世紀 檔案局檢出1,469頁政治檔案文書

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

一封封被扣留逾半世紀的家書、日記與手稿，正陸續回到當事人或家屬手中。國發會檔案管理局自2011年啟動政治檔案私人文書清查及返還服務，截至目前已從典藏逾31公里的國家檔案中，檢出1,469頁私人文書，涉及253名檔案當事人。

檔案局統計，目前已辦竣149件申請案，其中60件申請返還原件，另有89件申請複製品。

清查發現，政治檔案中保存不少遭扣留的私人書信、手稿、日記及遺書，年代多已超過半世紀。由於部分檔案當事人已身故，後代繼承人也可能因時代動盪、跨國遷徙或歲月流逝而難以尋找，使返還工作面臨不少挑戰。

檔案局指出，為聯繫當事人或其繼承人，檔案局透過法務部、外交部及戶政事務所等單位協助提供資料，再進行交叉比對，逐一追查相關人員去向，並主動與本人或家屬聯繫。

檔案局提醒，《政治檔案內含私人文書返還辦法》已於2024年2月28日施行，大幅簡化申請程序。檔案當事人或繼承人只須填妥申請書，並檢附相關身分證明文件影本，即可透過郵寄或電子郵件，申請返還私人文書原件或取得複製品。

此外，政治檔案當事人也可申請與本人案件有關的政治檔案，同一檔案可免收一次複製、耗材及郵資費用；若當事人已身故，其配偶或《民法》第1138條規定的繼承人也可提出申請。

檔案局表示，未來將持續清查並辦理私人文書返還服務，也感謝部分領回原件的當事人及家屬，同意由檔案局留存複製品並開放公眾閱覽、抄錄或複製，讓這些私人記憶轉化為理解歷史的重要材料。

檔案 政治檔案 國發會

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