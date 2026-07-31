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追悼林榮基 卓榮泰：中華民國台灣永遠是世界自由的堡壘

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）上午出席銅鑼灣書店店長林榮基告禮拜，並頒發褒揚令給家屬。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（右）上午出席銅鑼灣書店店長林榮基告禮拜，並頒發褒揚令給家屬。記者曾吉松／攝影

銅鑼灣書店店長林榮基日前辭世，行政院長卓榮泰今日上午前往頒發褒揚令，他強調，極權體制正一步一步摧毀香港，把香港推向完全禁書的時代，也在摧毀普世的民主自由的價值。他強調，中華民國台灣永遠是世界自由的堡壘，台灣一定繼續和所有追求自由的人站在一起，對抗極權擴張。

卓榮泰上午前往濟南教會，代總統賴清德頒發褒揚令給林榮基家屬。卓榮泰致詞時稱，林榮基是「最勇敢的台灣新公民」，他的離去對港台兩地熱愛民主自由的夥伴，是極大的損失跟沉痛。榮基先生的一生就是一部與中共極權體制鬥爭抵抗不屈不服，爭取民主自由的血淚史。他提到2015年銅鑼灣書店事件林榮基被失蹤，以及2019年香港局勢惡化後前往台灣的歷程。卓榮泰稱，銅鑼灣書店在台灣重生，重新掛牌，振奮了很多很多的人。

卓榮泰也抨擊，近期港府再一次突襲搜查了在香港當地的獨立書店，將店員等人士戴上手銬，再一次血淋淋的證明了「極權體制正一步一步的在摧毀香港，把香港推向一個完全禁書的一個時代」。他強調，這一舉動不僅在摧毀香港，也在摧毀普世的民主自由的價值。

卓榮泰稱，向林榮基、香港民主夥伴、台灣國人同胞再次承諾，「中華民國台灣永遠是世界的自由的堡壘」。我們守護民主、人權與自由的決心絕對不會動搖。「台灣一定繼續和所有追求自由的人站在一起，對抗極權擴張」，我們會走到我們期待的那個目標，我們會掃除當中所有橫走在我們前面，所有來自極權暴政獨裁統治的阻力。總有一天自由民主會在每一個角落每一個土地落地開花。

賴總統頒布的褒揚令「華總褒字第1769號」指出，銅鑼灣書店創辦人林榮基，剛健篤厚，睿知果決。少壯投身書業，籌設香港銅鑼灣書店，播揚文史時政思潮，啟迪多元閱讀視野；佈劃冊籍出版流通，拓展新知對話場域，沾溉薰沐，裨益群倫。詎料遭逢「銅鑼灣書店事件」變故，雖歷盡艱險猶未改其節；復應邀參預「日內瓦人權與民主峰會」，倡議普世人權保障，凝聚國際關注焦點，殫心竭慮，意切辭盡。晚歲移居台灣，重啟書肆經營，深耕在地公民實踐，串聯台港文化脈絡，固守言論自由信念，捍衛民主法治價值，持正不撓，操履彌堅，前緒遐舉，風骨永昭，遽聞安息主懷，軫悼良殷，應予明令褒揚，用彰遺徽。

現場印發的紀念文冊也有賴清德的悼念文章。賴清德指出，台灣曾經歷威權統治，深知民主、自由與人權得來不易。言論自由、出版自由與思想自由，是民主社會的重要基石，更需要一代又一代人共同守護。面對威權主義持續擴張，民主國家更應彼此扶持、相互聲援，讓所有追求自由的人知道，他們並不孤單。

林榮基 卓榮泰 中華民國台灣

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