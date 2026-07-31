熊本大地震 賴總統表達支持：搜救隊可馬上出發

日本熊本縣近日發生規模7.1強震，傳出不少災情。對此，賴清德總統31日受訪表示，內政部也已經跟各縣市政府完成整備工作，只要日本有需要，我方搜救隊就可以馬上出發，來展現台灣對日本這次地震表達強烈支持的態度。

賴總統提到，日本熊本大地震，也發生災情。過去台灣地震都承蒙日本給予我方很多協助跟關心，當然過去日本地震，台灣也給予支持，台日遭遇天災地變，都會互相幫忙。

賴總統說，因此這一次熊本地震，台灣也不例外，除了他本人、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君，也都已經各捐款新台幣20萬元以外，縣市長也已經表達他們的善意。

賴總統表示，外交部已經成立捐款帳戶，他也鼓勵產業界、企業界或國人同胞多多的捐款，能夠幫助日本地震能夠早日脫離難關。

總統府發言人郭雅慧說明，外交部開設捐款賑災專戶資訊如下：

（一）專案名稱：0728日本熊本賑災專案

（二）專戶名稱：財團法人國際合作發展基金會國際重大災害勸募專戶

（三）銀行帳號：兆豐銀行天母分行；帳號：021-09-01-7741

（四）詢問專線：1988（8月1日啟動）

郭雅慧表示，台日長年相互扶持、患難與共，政府將持續掌握災情並提供必要協助，盼各界共同為災區送暖，祈願傷者早日康復、受災民眾平安，熊本早日恢復正常生活。