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統促黨涉違憲恐解散 牛煦庭批民進黨藉國安侵害言論、結社自由
內政部指中華統一促進黨多名核心成員因涉違反國安法等法規，危害國安、社會穩定及選舉公正，將於8月初向憲法法庭聲請解散該黨。國民黨立委牛煦庭說，兩岸交流若任由執政黨片面判斷，恐侵害言論與結社自由，政府應建立公正不雙標的公信力界線，而非藉國安之名為惡。
內政部昨舉行聲請統促黨違憲解散記者會。牛煦庭說，當然必須提防中國步步進逼，但若任何兩岸交流是由政府片面決定是否合適的話，難免踩到言論自由或結社自由的紅線。「多少罪惡假國安之名以為之」，如果這樣的標準任由執政黨片面決定的話，到最後破壞的就是民主進步黨黨名裡所強調的民主進步價值。
牛煦庭說，界線要如何來拿捏、如何公正、如何不要雙標、如何讓我國政治體制有充分的公信力，這才是政府首先應面對的課題。
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