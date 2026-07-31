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朝野黨團協商結論 立院新會期9月29日開議

中央社／ 台北31日電

立法院朝野黨團今天經協商達成共識，各黨團同意定於9月29日舉行第11屆第6會期第1次會議，並於當天邀請行政院長進行施政報告，同日上午10時進行監察院人事同意權案記名投票表決。

立法院朝野黨團今天經協商達成共識，黨團協商結論指出，各黨團同意定於9月29日舉行第11屆第6會期第1次會議，10月2日舉行第2次會議，並與10月6日、13日合併為一次會議。

黨團協商結論指出，9月29日院會報告事項處理完畢，邀請行政院長率同各部會首長列席進行施政報告，報告畢不詢答。同日上午10時進行監察院人事同意權案記名投票表決，投票時間為1小時30分。

協商結論指出，行使同意權案投票時，監察院長、副院長及25位監察委員被提名人併為一張同意權票，並由各黨團各推派1人擔任投、開票監察員，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。

協商結論指出，第6會期各委員會召集委員選舉，不受立法院各委員會召集委員選舉辦法的限制，各委員會召集委員選舉定於10月8日舉行。

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