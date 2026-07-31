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第六屆監委任期今屆滿 民眾黨揭「熄燈日紀念碑」籲廢監院

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨今天在監察院前舉辦「監察院熄燈日」記者會。圖／民眾黨提供
民眾黨今天在監察院前舉辦「監察院熄燈日」記者會。圖／民眾黨提供

第六屆監察委員任期今天屆滿，民眾黨在監察院前舉辦「監察院熄燈日」記者會，揭幕「監察院熄燈日紀念碑」，批評第六屆監察院監察失靈、包庇權貴、監委失格，已淪為無能的「廢物院」，號召國人共同支持廢除監察院，將權力回歸國會監督。

立委許忠信指出，在長達六年任期中，監察院收件高達8.2萬件人民陳情案，卻僅完成調查1300多件，平均每位監委一個月僅處理0.6件，卻領著部長級薪資並享有專屬配車，嚴重浪費納稅人血汗錢。他點名獲續任提名的副院長王榮璋，六年來僅調查28案，屬績效最低落的「肥貓」監委。民眾黨堅定主張廢除監考兩院，落實行政、立法、司法三權分立，才能讓國家憲政體制長治久安。

修憲委員會召集人、立委王安祥說，民眾黨去年就啟動召開修憲委員會的程序，獲得朝野支持後，7月17日召開首次召委會議，並於29日舉辦第一次修憲公聽會。民眾黨說到做到，主張「廢院不廢權」，將監察權與審計權回歸國會，盼各黨派屏除成見、打破憲政僵局，建立真正回歸民意、權責相符的監督機制。

台北市松信區議員參選人許甫批評，監委領著數百萬年薪卻尸位素餐，從昔日「御史大夫」淪為替當權者護航的「遮羞懦夫」。監察院「只打蒼蠅、不打老虎」，過去超思進口蛋弊案僅拿署長祭旗，切割陳吉仲與林聰賢；陳宗彥接受性招待事證明確卻獲免彈劾，監院甚至發文要求大家責難陳宗彥時要「謹慎為之」；對賴清德萬里違建與財產申報不實視而不見；新竹棒球場弊案查了四年竟停擺，監委甚至企圖幫林智堅論文抄襲案翻案。反觀對追殺管中閔稿費、兩度彈劾查辦段宜康曲棍球案的基層檢察官卻毫不手軟。如此雙標且專門包庇權貴的監察院早已失格，今天就該徹底走向末日。

新北市中和區議員參選人陳怡君指出，監院有「帶頭違規、護航自己人、濫用公器」三大罪狀 ，前監察院長陳菊請假天數高達405天，過去更曾違法輔選，遭揭穿後監院竟稱不用查；內部紀律「上樑不正下樑歪」，秘書長李俊俋、監委蘇麗瓊等遭踢爆濫用公務車，甚至有監委拿公務車載寵物送洗看診，查了半年卻僅要求口頭或書面道歉，對比嚴懲基層公務員簡直極端雙標。此外，甚至有監委發聲明為炒作大同股價、判刑13年半的重刑犯鄭文逸喊冤，私下採納的專家意見竟全來自被告律師群；在罷免案期間更突襲巡查基隆東岸廣場介入政治。

新北市金山、萬里、汐止區議員參選人陳語倢表示，民進黨立委蘇巧慧妹妹蘇巧純，在任職曠世智能與威如科技期間，先後獲國發基金及經濟部產業發展署超過2000萬元的政府補助，涉嫌違反利益迴避，蘇巧慧至今未說清楚，監察院卻視若無睹。立法院司法及法制委員會7月23日針對公務人員利益衝突迴避召開專案報告，監察院竟態度傲慢地缺席且未提交任何書面報告，公然護航包庇。

新北市板橋區市議員參選人林子宇說，監察院每年耗費數億元公帑，對外監察失靈、包庇權貴，對內紀律失守、公器私用，早已沒有存在價值。

監院 監委 民眾黨

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