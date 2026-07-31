遭綠營指讓李洋罰站 羅廷瑋：已經宣告坐下來談

立法院教文委員會30日審查「電子競技運動發展基本法」草案，朝野爆發衝突，民進黨立委指控，國民黨籍召委羅廷瑋讓運動部長李洋「罰站」。羅廷瑋今天表示，他一直努力推進電競法案，但民進黨不想討論，他已經宣告「坐下來談」，但民進黨仍然有意見，下午討論時還趕著回家。

立法院教育及文化委員會30日審查「電子競技運動發展基本法」草案，民進黨不同意設立專法，讓會議陷入僵局，李洋一度在委員會「罰站」近10分鐘，最後沒有報告運動部立場，會議即宣布休息。

綠營指控羅廷瑋讓李洋罰站，羅廷瑋表示，他一直在努力希望推進電競法案，電競法案不只有選手權益，還攸關科技業、電腦業以及整個電競業的發展。

羅廷瑋說，但民進黨不願意討論，連討論法案名稱都不願意，從早上9時到下午4時，「連李洋站著、坐著，民進黨都有意見」。他在現場一直捍衛李洋的尊嚴，已經宣告坐下來談。

羅廷瑋說，他在會議上將所有法案一一分析、講解，民進黨卻趕著回家，有委員說要回家看醫生，他也建議委員可以離開，但委員最後卻爆粗口攻擊。

羅廷瑋說，當大家在做專業審查時，民進黨不要雙標，民進黨看到同黨立委講髒話時，還第一時間說「他沒有拿麥克風」，這樣的示範國人可以接受嗎？