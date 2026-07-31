快訊

日職球星涉「喪屍菸彈」遭警方搜索！老闆道歉：眼淚快流下來了

影／藍委爆中聯油總座參加油品下架會議 盧秀燕：抓到門神只差一步

AIT秀台美海巡同框照後 大陸海警今再至我東部海域「常態化執法巡查」

遭綠營指讓李洋罰站 羅廷瑋：已經宣告坐下來談

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院教育及文化委員會上午審查「電子競技運動發展基本法草案」及「電子競技運動促進法草案」，會議尚未開始藍綠委員就針對是否讓運動部長李洋（中）站在質詢台上報告起爭執，召委羅庭瑋（左）與立委陳培瑜（右）等不停交換意見，李洋只能尷尬地站在中間。圖／聯合報系資料照
立法院教育及文化委員會上午審查「電子競技運動發展基本法草案」及「電子競技運動促進法草案」，會議尚未開始藍綠委員就針對是否讓運動部長李洋（中）站在質詢台上報告起爭執，召委羅庭瑋（左）與立委陳培瑜（右）等不停交換意見，李洋只能尷尬地站在中間。圖／聯合報系資料照

立法院教文委員會30日審查「電子競技運動發展基本法」草案，朝野爆發衝突，民進黨立委指控，國民黨籍召委羅廷瑋讓運動部長李洋「罰站」。羅廷瑋今天表示，他一直努力推進電競法案，但民進黨不想討論，他已經宣告「坐下來談」，但民進黨仍然有意見，下午討論時還趕著回家。

立法院教育及文化委員會30日審查「電子競技運動發展基本法」草案，民進黨不同意設立專法，讓會議陷入僵局，李洋一度在委員會「罰站」近10分鐘，最後沒有報告運動部立場，會議即宣布休息。

綠營指控羅廷瑋讓李洋罰站，羅廷瑋表示，他一直在努力希望推進電競法案，電競法案不只有選手權益，還攸關科技業、電腦業以及整個電競業的發展。

羅廷瑋說，但民進黨不願意討論，連討論法案名稱都不願意，從早上9時到下午4時，「連李洋站著、坐著，民進黨都有意見」。他在現場一直捍衛李洋的尊嚴，已經宣告坐下來談。

羅廷瑋說，他在會議上將所有法案一一分析、講解，民進黨卻趕著回家，有委員說要回家看醫生，他也建議委員可以離開，但委員最後卻爆粗口攻擊。

羅廷瑋說，當大家在做專業審查時，民進黨不要雙標，民進黨看到同黨立委講髒話時，還第一時間說「他沒有拿麥克風」，這樣的示範國人可以接受嗎？

羅廷瑋 綠營 李洋

延伸閱讀

朝野爆激烈口角！綠委指控讓李洋罰站 羅廷瑋反擊還原過程

是否設電競基本法朝野吵翻天 李洋一度「罰站」重申反對立法立場 

立院教委會藍白優勢退回校事會議修法 綠委離席抗議

藍白聯手 校事會議辦法退回修正

相關新聞

為朝野協商爆粗口致歉 傅崐萁嗆：賴總統才是國罵鼻祖

立法院長韓國瑜日前針對「115年度中央政府總預算案」主持朝野協商，行政院秘書長張惇涵表態無法接受刪除行政院長卓榮泰9到12月薪水，此時國民黨團總召傅崐萁爆粗口，引發討論。傅崐萁今日首先表示，對造成台灣善良民眾議論說法表達歉意，他接著展示賴清德總統任立委時的粗口影片，要求立法院國罵鼻祖賴清德，趕快出來跟全民道歉。

影／監察院監察委員任期今屆滿 柯文哲批：酬庸、肥貓、沒建樹

民眾黨創黨主席柯文哲今天到桃園平鎮三崇宮參拜，為黨內議員參選人輔選。被問及第六屆監察院監察委員任期今天屆滿，柯文哲表示，廢除監察院是他2024年選總統的政見，他批評這屆的監察委員給人觀感就是酬庸、肥貓，沒有建樹。

影／日首相感謝各國獨漏賴清德 陳其邁：不必計較

日本熊本28日發生規模7.1強震，賴清德總統第一時間表達慰問並宣布捐款賑災。日本首相高市早苗30日發文感謝各國協助時，標註各國領袖卻獨漏賴清德總統，對此，高雄市長陳其邁說，日本正忙於救災，應尊重對方，不必計較有沒有被感謝，台灣身為國際社會一員，面對天災伸出援手協助救災，本就是該做的事。

遭綠營指讓李洋罰站 羅廷瑋：已經宣告坐下來談

立法院教文委員會30日審查「電子競技運動發展基本法」草案，朝野爆發衝突，民進黨立委指控，國民黨籍召委羅廷瑋讓運動部長李洋「罰站」。羅廷瑋今天表示，他一直努力推進電競法案，但民進黨不想討論，他已經宣告「坐下來談」，但民進黨仍然有意見，下午討論時還趕著回家。

影／藍傳倒閣禮讓5席不分區？柯文哲：這個社會禁不起折騰

近日台北市長蔣萬安拋出倒閣議題，據中國時報報導，藍委要遊說8席民眾黨立委合作，禮讓5席立委席次給民眾黨。民眾黨創黨主席柯文哲受訪表示，如果全面國會改選，茲事體大，大罷免才結束一年，還要再搞一次喔？

蔣萬安提倒閣 傅崐萁：黨團內沒太多討論 待凝聚共識

台北市長蔣萬安拋出倒閣，讓行政院長卓榮泰等為毒油事件負起責任。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，倒閣議題在黨團內部並沒有太多討論的聲音。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。