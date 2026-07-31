影／藍傳倒閣禮讓5席不分區？柯文哲：這個社會禁不起折騰

近日台北市長蔣萬安拋出倒閣議題，據中國時報報導，藍委要遊說8席民眾黨立委合作，禮讓5席立委席次給民眾黨。民眾黨創黨主席柯文哲受訪表示，如果全面國會改選，茲事體大，大罷免才結束一年，還要再搞一次喔？

柯文哲今天到桃園平鎮三崇宮參拜，他表示，台灣禁不起太多的折騰，什麼倒閣啦，要謀定而後動，到一個level後，就不是拔草測風向，很多東西要講究、要有論述，大家都知道執政黨幹得亂七八糟，在野黨要知道提出什麼主張，論述出來，倒閣也是。

柯文哲說，賴清德總統也很想換掉行政院長卓榮泰，如果倒閣只是讓賴清德順手換一個行政院長，這只是幫賴清德解套，如果全面國會改選，茲事體大，大罷免才結束一年，還要再搞一次喔？

柯文哲接著說，還有一點，目前台灣的選舉制度，經過30年的調整，現在是2年一次，一次選中央，一次選地方，如果因為立委倒閣全面改選，任期是重算，等於立委以下的選舉，全部集中在一年選，總統另外選，可是總統又是民選最有行政力量的，這變得很奇怪。

柯文哲指出，總統跟其他選舉脫鉤，將來憲政要怎麼運作？當初提出倒閣，這都要先想好，這個社會禁不起折騰，凡事有主張的人想好再講，包含725上凱道，民進黨幹得很爛大家都曉得，但是要先想好訴求是什麼，講的清楚，不然大家罵完還是回歸正常，要解決問題。