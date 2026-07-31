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林佳龍接見薛瑞福 期盼美國持續展現對台政策一致性

中央社／ 台北31日電

外交部長林佳龍昨天接見印太安全研究所主席薛瑞福率領的訪問團。林佳龍指出，台美合作關係已進一步邁向「共生夥伴關係」，期盼美國持續展現對台政策一致性，向外界傳達正確清楚的訊息，共促台美持續深化合作、共創繁榮。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍昨天接見印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security, IIPS）主席薛瑞福（Randall G. Schriver）率領的訪問團；外交部期盼訪賓此行就台海情勢、台美關係、經濟安全、供應鏈韌性及人工智慧發展等議題與台灣深入交流。

林佳龍致詞時指出，台灣人民珍惜民主自由的生活方式，而真正企圖片面改變現狀的是中國，中國持續擴張軍事力量、升高灰色地帶施壓，並運用法律戰、認知作戰與經濟脅迫等手段，不斷壓縮台灣的國際空間。

林佳龍指出，台美合作關係已進一步邁向「共生夥伴關係」，期盼美國持續展現對台政策一致性，向外界傳達正確清楚的訊息，共促台美持續深化合作、共創繁榮。

薛瑞福表示，此行訪台得以更加瞭解台美既有合作成果，並高度肯定台灣運用自身在人才培育、經濟發展及產業技術等領域的優勢，積極與美國、日本、歐洲等理念相近夥伴深化交流合作。

林佳龍 薛瑞福 對台

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