為朝野協商爆粗口致歉 傅崐萁嗆：賴總統才是國罵鼻祖

立法院長韓國瑜日前針對「115年度中央政府總預算案」主持朝野協商，行政院秘書長張惇涵表態無法接受刪除行政院長卓榮泰9到12月薪水，此時國民黨團總召傅崐萁爆粗口，引發討論。傅崐萁今日首先表示，對造成台灣善良民眾議論說法表達歉意，他接著展示賴清德總統任立委時的粗口影片，要求立法院國罵鼻祖賴清德，趕快出來跟全民道歉。

韓國瑜日前針對115年總預算召開朝野協商，朝野黨團共提出5項通案刪減案、各部會刪減案約1000多案。當朝野討論到內政委員會刪減案時，國民黨立委翁曉玲提案凍結卓榮泰9至12月薪資，一共148萬8000元，引發朝野交鋒。

張惇涵表示，這是一個政治動作，不是一個理性的刪除預算方式，翁曉玲不只針對卓榮泰，還刪減約聘人員酬金，如此刪減逼迫行政院要把人家先解僱、再增聘，政院無法接受。當翁曉玲要發言解釋時，麥克風似乎收音到傅崐萁爆粗口，引發綠營立委不滿。

傅崐萁今日表示表示，對於爆粗口事件，綠媒鋪天蓋地，青鳥也在自嗨。他要嚴正聲明，毒油事件爆發滿一個月，政府漠不關心人民的健康和食安，沒有看到賴清德道歉、卓榮泰下台，且死不悔改，到了立法院還誇誇其談，態度傲慢，心中完全沒有人民，這就是台灣人民的憤怒。

傅崐萁表示，民進黨連給台灣最基本的食安訴求，都沒有辦法做到。對於無法除惡務盡，還有造成台灣善良民眾議論的相關說法，在此表達歉意。但對於立院國罵，誠如民進黨團幹事長莊瑞雄所說：「民進黨的總統賴清德就是這樣的水準，民進黨就是這樣的水準」，他要讓大家看看，什麼樣的人就是什麼樣的水準。

傅崐萁接著展示賴清德任立委時曾在立院飆罵髒話，高雄市長陳其邁任立委時說「我是你爸爸」，以及若干民進黨立委的粗口片段。他表示，毒油案弄到天怒人怨，20萬人上街頭，賴清德不道歉，卓榮泰不下台，民怨沸騰，民進黨視人民如草芥，「權力在我手上，你奈我何？」

傅崐萁說，賴清德在立法院罵了多少這種國罵，包括陳其邁，請民進黨不要雙標。立法院的國罵鼻祖賴清德，趕快出來跟全民道歉，也協尋陳其邁，儘快來跟國人道歉。