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影／監察院監察委員任期今屆滿 柯文哲批：酬庸、肥貓、沒建樹

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲今天到桃園平鎮三崇宮參拜，為黨內議員參選人輔選。記者江婉儀／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天到桃園平鎮三崇宮參拜，為黨內議員參選人輔選。記者江婉儀／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天到桃園平鎮三崇宮參拜，為黨內議員參選人輔選。被問及第六屆監察院監察委員任期今天屆滿，柯文哲表示，廢除監察院是他2024年選總統的政見，他批評這屆的監察委員給人觀感就是酬庸、肥貓，沒有建樹。

柯文哲今天與桃園區議員參選人徐千晴、平鎮區議員參選人吳正吉、龜山區議員參選人周曉芸、八德區議員參選人林晏良等人，前往三崇宮參拜，也為參選人拉抬選情

對於桃園選情是否樂觀，柯文哲表示，沒有樂觀不樂觀，「do your best」，盡全力拚到底，特別是複數選舉，如果人家說自己穩當選，那就最危險，原則就是要讓自己拚最高票的心態，盡量盡力。

民眾黨平鎮區初選日前由吳正吉勝出，代表黨參選，前桃園市黨部主委高宇彥則脫黨參選。柯文哲表示，民眾黨從一人政黨變成有制度的政黨，要靠制度處理事情，所以要遵照初選制度，有句話叫願賭服輸。

第六屆監察院監察委員任期今天屆滿，柯文哲表示，廢除監察院是他2024選總統的政見，這也是民眾黨的政治方向，特別是這屆的監察委員，監察院長陳菊請病假一年，一整年沒上班，這表示監察院大概沒什麼用，因為院長一年都沒來上班，甚至濫用公務車。

柯文哲也批評，這一屆監察委員給所有人的觀感就是酬庸、肥貓，也沒有實際的建樹，他主張台灣朝三權分立的方向前進，建議審計部要獨立作業，其他就預算歸零，把監察院廢掉。

民眾黨創黨主席柯文哲今天到桃園平鎮三崇宮參拜，為黨內議員參選人輔選。記者江婉儀／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天到桃園平鎮三崇宮參拜，為黨內議員參選人輔選。記者江婉儀／攝影

監察院 柯文哲 拉抬選情

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