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蔣萬安提倒閣 傅崐萁：黨團內沒太多討論 待凝聚共識

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者屈彥辰／攝影

台北市長蔣萬安拋出倒閣，讓行政院長卓榮泰等為毒油事件負起責任。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，倒閣議題在黨團內部並沒有太多討論的聲音。

蔣萬安在725凱道反毒油抗議後，拋出倒閣議題，引發話題。國民黨立委王鴻薇昨天表示，國民黨中部以北的區域立委，多數支持倒閣，但國民黨立法院黨團內部意見不一致，倒閣成功關鍵是民眾黨一定要支持。針對倒閣，國民黨文傳會主委陳以信表示，黨中央現階段無特定立場。

傅崐萁說，關於倒閣，國民黨是民主政黨，各種聲音表達對現在執政者的不滿，大家都聽到了。在民主討論的過程當中，尊重任何想法，最後一定會凝聚共識，但目前倒閣議題在黨團內部並沒有太多討論的聲音。

花蓮縣社會處長陳加富29日遭檢調搜索，被依貪汙罪嫌40萬元交保、限制住居等。對此，傅崐萁說，對於花蓮相關的事情，一切尊重司法。

倒閣 蔣萬安 傅崐萁

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