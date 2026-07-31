影／日首相感謝各國獨漏賴清德 陳其邁：不必計較

日本熊本28日發生規模7.1強震，賴清德總統第一時間表達慰問並宣布捐款賑災。日本首相高市早苗30日發文感謝各國協助時，標註各國領袖卻獨漏賴清德總統，對此，高雄市長陳其邁說，日本正忙於救災，應尊重對方，不必計較有沒有被感謝，台灣身為國際社會一員，面對天災伸出援手協助救災，本就是該做的事。

熊本強震發生後，賴總統第一時間透過官方X，以中、日雙語發文向災區表達慰問，強調「台灣與日本是患難與共的真朋友」，並指示內政部消防署特種搜救隊完成整備、待命出發，只要日方提出需求，隨時可赴日投入救援。

除政府啟動援助機制外，賴總統也與副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰分別以個人名義捐出20萬元賑災，外交部同步宣布啟動熊本震災捐款專戶，號召各界共同伸出援手。

針對高市昨發文感謝各國救援卻未提及賴清德，陳其邁指出，熊本縣、熊本市受創嚴重，不管是救災或後續重建，都會是一段很長的時間，「日本現在忙於救災，我們卻在計較有沒有被感謝？」朋友互相幫忙的道義好像不是這樣，應該尊重對方。

陳其邁強調，台灣作為國際社會的一員，面對天災來臨時提供協助與救援，能做的就盡量做。

高雄市捐款1500萬元，他個人也捐出50萬元，陳其邁說，2016年高雄發生美濃地震及後續災害時，熊本曾大力協助，高雄與熊本縣、熊本市又是姐妹市，兄弟姐妹當然要互相幫忙，這筆捐款代表的是高雄市民的心意。

陳其邁表示，昨天已收到熊本市長大西一史回信，對方感謝高雄市提供協助，但目前熊本仍全力投入救災，他也向大西市長表示只要有任何需要，不必客氣，不論是搜救隊或其他高雄市能提供的資源，都願意全力支援。

陳其邁也轉述大西市長提到目前熊本縣、熊本市及日本各界都正投入救災工作，若有需要，將再與高雄聯繫；他表示，高雄除持續協助募款，未來若災後有搶修、重建等需求，也會盡最大的力量協助。