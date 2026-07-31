快訊

日職球星涉「喪屍菸彈」遭警方搜索！老闆道歉：眼淚快流下來了

影／藍委爆中聯油總座參加油品下架會議 盧秀燕：抓到門神只差一步

AIT秀台美海巡同框照後 大陸海警今再至我東部海域「常態化執法巡查」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／日首相感謝各國獨漏賴清德 陳其邁：不必計較

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁回應日本首相高市早苗感謝各國協助時卻獨漏賴清德總統。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁回應日本首相高市早苗感謝各國協助時卻獨漏賴清德總統。記者郭韋綺／攝影

日本熊本28日發生規模7.1強震，賴清德總統第一時間表達慰問並宣布捐款賑災。日本首相高市早苗30日發文感謝各國協助時，標註各國領袖卻獨漏賴清德總統，對此，高雄市長陳其邁說，日本正忙於救災，應尊重對方，不必計較有沒有被感謝，台灣身為國際社會一員，面對天災伸出援手協助救災，本就是該做的事。

熊本強震發生後，賴總統第一時間透過官方X，以中、日雙語發文向災區表達慰問，強調「台灣與日本是患難與共的真朋友」，並指示內政部消防署特種搜救隊完成整備、待命出發，只要日方提出需求，隨時可赴日投入救援。

除政府啟動援助機制外，賴總統也與副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰分別以個人名義捐出20萬元賑災，外交部同步宣布啟動熊本震災捐款專戶，號召各界共同伸出援手。

針對高市昨發文感謝各國救援卻未提及賴清德，陳其邁指出，熊本縣、熊本市受創嚴重，不管是救災或後續重建，都會是一段很長的時間，「日本現在忙於救災，我們卻在計較有沒有被感謝？」朋友互相幫忙的道義好像不是這樣，應該尊重對方。

陳其邁強調，台灣作為國際社會的一員，面對天災來臨時提供協助與救援，能做的就盡量做。

高雄市捐款1500萬元，他個人也捐出50萬元，陳其邁說，2016年高雄發生美濃地震及後續災害時，熊本曾大力協助，高雄與熊本縣、熊本市又是姐妹市，兄弟姐妹當然要互相幫忙，這筆捐款代表的是高雄市民的心意。

陳其邁表示，昨天已收到熊本市長大西一史回信，對方感謝高雄市提供協助，但目前熊本仍全力投入救災，他也向大西市長表示只要有任何需要，不必客氣，不論是搜救隊或其他高雄市能提供的資源，都願意全力支援。

陳其邁也轉述大西市長提到目前熊本縣、熊本市及日本各界都正投入救災工作，若有需要，將再與高雄聯繫；他表示，高雄除持續協助募款，未來若災後有搶修、重建等需求，也會盡最大的力量協助。

陳其邁 賴清德 首相 熊本地震 高市早苗

延伸閱讀

日本熊本強震 民進黨立委賴瑞隆等人捐薪助震災

影／熊本7.1強震 陳其邁：已慰問、必要時支援救災及重建

熊本有難！ 高市府宣布捐1500萬日圓、陳其邁個人捐50萬日圓

助日本熊本度難關 高雄市府即日起受理賑災捐款

相關新聞

為朝野協商爆粗口致歉 傅崐萁嗆：賴總統才是國罵鼻祖

立法院長韓國瑜日前針對「115年度中央政府總預算案」主持朝野協商，行政院秘書長張惇涵表態無法接受刪除行政院長卓榮泰9到12月薪水，此時國民黨團總召傅崐萁爆粗口，引發討論。傅崐萁今日首先表示，對造成台灣善良民眾議論說法表達歉意，他接著展示賴清德總統任立委時的粗口影片，要求立法院國罵鼻祖賴清德，趕快出來跟全民道歉。

影／監察院監察委員任期今屆滿 柯文哲批：酬庸、肥貓、沒建樹

民眾黨創黨主席柯文哲今天到桃園平鎮三崇宮參拜，為黨內議員參選人輔選。被問及第六屆監察院監察委員任期今天屆滿，柯文哲表示，廢除監察院是他2024年選總統的政見，他批評這屆的監察委員給人觀感就是酬庸、肥貓，沒有建樹。

影／日首相感謝各國獨漏賴清德 陳其邁：不必計較

日本熊本28日發生規模7.1強震，賴清德總統第一時間表達慰問並宣布捐款賑災。日本首相高市早苗30日發文感謝各國協助時，標註各國領袖卻獨漏賴清德總統，對此，高雄市長陳其邁說，日本正忙於救災，應尊重對方，不必計較有沒有被感謝，台灣身為國際社會一員，面對天災伸出援手協助救災，本就是該做的事。

影／藍傳倒閣禮讓5席不分區？柯文哲：這個社會禁不起折騰

近日台北市長蔣萬安拋出倒閣議題，據中國時報報導，藍委要遊說8席民眾黨立委合作，禮讓5席立委席次給民眾黨。民眾黨創黨主席柯文哲受訪表示，如果全面國會改選，茲事體大，大罷免才結束一年，還要再搞一次喔？

蔣萬安提倒閣 傅崐萁：黨團內沒太多討論 待凝聚共識

台北市長蔣萬安拋出倒閣，讓行政院長卓榮泰等為毒油事件負起責任。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，倒閣議題在黨團內部並沒有太多討論的聲音。

退休金差額入帳稱討回公道第一步 李來希：恢復年改前所得

立法院去年底三讀通過停砍公教年金相關法案，全國公務人員協會前理事長李來希今在社群媒體上分享退休金入帳證明表示，歷經多年爭取，舊制退休金帳戶今天清晨收到1至7月退休金差額補發款項，多年努力終於獲得初步成果。不過，退休公教人員的權益仍然沒有回復，要求恢復到2019年所謂「年改」尚未遞減時的所得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。