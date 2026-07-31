熊本地震 外交部捐新台幣500萬元助重建

民眾黨創黨主席柯文哲今天到桃園平鎮三崇宮參拜，為黨內議員參選人輔選。被問及第六屆監察院監察委員任期今天屆滿，柯文哲表示，廢除監察院是他2024年選總統的政見，他批評這屆的監察委員給人觀感就是酬庸、肥貓，沒有建樹。

2026-07-31 10:42