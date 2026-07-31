快訊

日職球星涉「喪屍菸彈」遭警方搜索！老闆道歉：眼淚快流下來了

影／藍委爆中聯油總座參加油品下架會議 盧秀燕：抓到門神只差一步

AIT秀台美海巡同框照後 大陸海警今再至我東部海域「常態化執法巡查」

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本地震 外交部捐新台幣500萬元助重建

中央社／ 台北31日電

日本熊本28日發生強震釀災，外交部今天表示，基於台日深厚友誼，外交部將援贈新台幣500萬元投入日本災後重建，並協助受災民眾盡快恢復生活。

外交部上午發布新聞稿指出，日本熊本地區28日下午發生芮氏規模7.1強震，造成多人傷亡與多棟房屋倒塌及道路基礎設施損毀等災情，災區至今仍持續面臨餘震威脅，為協助日本賑災，外交部已啟動勸募，並由募款專責機構「財團法人國際合作發展基金會」（TaiwanICDF）開設民間捐款賑災專戶。

外交部說明，台日雙邊關係緊密，人民情感深厚，雙方政府及人民總在遭遇急難時相互伸出援手，長年來已建立深厚友誼，面對熊本地震災情，外交部長林佳龍特別強調，台灣始終與日本朋友站在一起，只要有需要，台灣願意伸出援手，與日本患難與共，攜手度過賑災與重建之路。

林佳龍也再次誠摯邀請台灣各界共同響應，以實際行動傳遞台灣溫暖，協助當地受災民眾早日重建家園，恢復正常生活。

熊本 熊本地震 外交部

延伸閱讀

外交部開設熊本地震賑災專戶 8月1日起接受民間捐款

中信銀、東京之星捐5,000萬日圓 助熊本重建家園

熊本強震災情慘重…高雄4立委捐薪賑災 陳其邁：需要就派特搜隊

強震釀災情 華航宣布捐1000萬及載運賑災物資 協助熊本災後重建

相關新聞

為朝野協商爆粗口致歉 傅崐萁嗆：賴總統才是國罵鼻祖

立法院長韓國瑜日前針對「115年度中央政府總預算案」主持朝野協商，行政院秘書長張惇涵表態無法接受刪除行政院長卓榮泰9到12月薪水，此時國民黨團總召傅崐萁爆粗口，引發討論。傅崐萁今日首先表示，對造成台灣善良民眾議論說法表達歉意，他接著展示賴清德總統任立委時的粗口影片，要求立法院國罵鼻祖賴清德，趕快出來跟全民道歉。

影／監察院監察委員任期今屆滿 柯文哲批：酬庸、肥貓、沒建樹

民眾黨創黨主席柯文哲今天到桃園平鎮三崇宮參拜，為黨內議員參選人輔選。被問及第六屆監察院監察委員任期今天屆滿，柯文哲表示，廢除監察院是他2024年選總統的政見，他批評這屆的監察委員給人觀感就是酬庸、肥貓，沒有建樹。

影／日首相感謝各國獨漏賴清德 陳其邁：不必計較

日本熊本28日發生規模7.1強震，賴清德總統第一時間表達慰問並宣布捐款賑災。日本首相高市早苗30日發文感謝各國協助時，標註各國領袖卻獨漏賴清德總統，對此，高雄市長陳其邁說，日本正忙於救災，應尊重對方，不必計較有沒有被感謝，台灣身為國際社會一員，面對天災伸出援手協助救災，本就是該做的事。

遭綠營指讓李洋罰站 羅廷瑋：已經宣告坐下來談

立法院教文委員會30日審查「電子競技運動發展基本法」草案，朝野爆發衝突，民進黨立委指控，國民黨籍召委羅廷瑋讓運動部長李洋「罰站」。羅廷瑋今天表示，他一直努力推進電競法案，但民進黨不想討論，他已經宣告「坐下來談」，但民進黨仍然有意見，下午討論時還趕著回家。

影／藍傳倒閣禮讓5席不分區？柯文哲：這個社會禁不起折騰

近日台北市長蔣萬安拋出倒閣議題，據中國時報報導，藍委要遊說8席民眾黨立委合作，禮讓5席立委席次給民眾黨。民眾黨創黨主席柯文哲受訪表示，如果全面國會改選，茲事體大，大罷免才結束一年，還要再搞一次喔？

蔣萬安提倒閣 傅崐萁：黨團內沒太多討論 待凝聚共識

台北市長蔣萬安拋出倒閣，讓行政院長卓榮泰等為毒油事件負起責任。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，倒閣議題在黨團內部並沒有太多討論的聲音。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。