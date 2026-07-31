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退休金差額入帳稱討回公道第一步 李來希：恢復年改前所得

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
全國公務人員協會前理事長李來希。聯合報系資料照
全國公務人員協會前理事長李來希。聯合報系資料照

立法院去年底三讀通過停砍公教年金相關法案，全國公務人員協會前理事長李來希今在社群媒體上分享退休金入帳證明表示，歷經多年爭取，舊制退休金帳戶今天清晨收到1至7月退休金差額補發款項，多年努力終於獲得初步成果。不過，退休公教人員的權益仍然沒有回復，要求恢復到2019年所謂「年改」尚未遞減時的所得。

李來希指出，別小看這樣一筆區區的幾萬元補發金額，這可是退休公教人員花了多少年心血努力爭取的結果，感謝夥伴們一路相隨的支持與鼓勵，感謝在野黨立委諸公的協助，雖然仍不能還給退休軍公教人員應有的權益與公道，但至少能讓夥伴們安心，不再忐忑不安的擔心退休所得的不確定性，物價飆漲的壓力下終於可以稍微喘口氣。

李來希表示，物價飆漲，勞工基本工資連續十年調漲，勞保、國保、農保、老農津貼逐年隨物價指數提高，國民平均所得年年創紀錄的提高，國家稅收年年超徵，退撫基金賺得盆滿缽滿，全民共享財富增加的喜悅之餘，唯獨軍公教人員的退休金年年縮水，要連續十年調降。如果不是這次的修法停止違反人性的逐年遞減所得，退休基層的公教人員將不知如何因應未來的養老需求，年紀越老生活依賴越高，負擔越重，退休所得卻是越來越少，是哪個政策制定者如此夭壽，反向凌遲式的剝奪退休老人的唯一生活依賴？其無後乎？

李來希說，塵埃落定，願喜悅與夥伴們分享，退休金逐年遞減雖然停止，但退休公教人員的權益仍然沒有回復，2020年總統大選時任候選人、立法院長韓國瑜的政見只落實一半，十年連續遞減惡政的陰影與後果仍在，他們要求恢復到2019年所謂「年改」尚未遞減時的所得。遞減政策違反人性，遞減政策違反公義，遞減政策違反法治國信賴保護原則，他堅決反對，維護尊嚴與公道是退休軍公教人員一路走來始終堅持的訴求，不達目的絕不終止。

李來希 退休金 年改

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