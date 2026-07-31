摩洛哥停發台灣人簽證 我對等反制

摩洛哥駐日本大使館通知我國旅行業者，暫停受理我國人申請赴摩國的簽證確認函（ＶＣＬ）。外交部指出，經查證確認摩國政府已訓令其全球使領館，暫停受理相關申請作業；基於雙邊交流的對等原則，外交部自昨日起，除經專案核准外，暫停受理摩洛哥籍人士來台簽證申請。

針對國人赴摩洛哥，外交部說，七月廿日前已獲發摩國簽證確認函的國人，依規定仍可於有效期限內持憑入境從事商旅活動。

外交部表示，目前國人無法申請摩國電子簽證，預計前往當地短期商旅，僅能向摩國大使館申請簽證確認函；摩國政府採取停發措施，已對國人赴摩洛哥商旅造成障礙，影響雙邊交流。

外交部指出，同時希望摩國政府，應正視及維持兩國人民商旅互訪便利，早日恢復雙邊正常民間交流。將滾動調整摩洛哥籍人士來台簽證措施。