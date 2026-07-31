蔣萬安提倒閣 藍內部分歧 白稱無所悉

台北市長蔣萬安近日拋出倒閣議題，下一步涉及國會改選，傳出有國民黨立委構思藍白共推不分區立委，及前五席禮讓給民眾黨，以爭取白營在推動倒閣的合作。國民黨說對於此議題意見不一致，尚無特定立場，民眾黨稱對傳言毫無所悉，不要讓民進黨政府有機會移轉問題的焦點。民進黨則說，若最後只變成國會議員席次交換，不叫倒閣，是密室交易。

國民黨立委王鴻薇昨在廣播節目中透露，國民黨中部以北的區域立委多數支持倒閣，但黨團內部意見不一致，且禮讓共提構想不成熟，要民眾黨支持者投國民黨不分區立委，就像麵糰揉在一起，短時間內她懷疑票能否順利移轉。國民黨文傳會主委陳以信指出，黨中央現階段無特定立場。

民眾黨主席黃國昌昨回應，針對報導內容毫無所悉。

莊瑞雄昨說，這兩年多來在野黨在立法院做很多壞事，擋總預算、軍購，癱瘓憲法法庭及許多獨立機關；若最後只變成國會議員席次交換，這種密室交易經不起檢驗。