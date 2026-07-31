三大法官若拒評決 統促黨難解散

內政部聲請憲法法庭解散中華統一促進黨，為史上首次由機關聲請解散政黨的案件。依憲法訴訟法規定，要經大法官現有總額三分之二以上同意，才能解散政黨，意即現今須有六名大法官以上同意，統促黨是否會被解散，關鍵之一在於大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美是否會拒絕評決。

依據憲法增修條文與政黨法規定，內政部若發現違憲情事，可以向憲法法庭聲請解散政黨。比較特別的是，憲法保障人民有集會結社自由，政黨也是民主政治運作不可或缺的組織之一，因此解散政黨須以嚴格標準審視。憲訴法規定，解散政黨案和總統、副總統彈劾案件一定要行言詞辯論。

另外，憲訴法第七十九條規定，機關聲請解散政黨應負「舉證責任」，聲請時要檢附相關證據，若憲法法庭審查後認為事證顯有不足，可以要求補正，逾期未補正，得裁定不受理，之後也不得再聲請。

關於評決的大法官人數也有較嚴格的規定，憲訴法第八十條規定，宣告政黨解散的判決，評決要經大法官現有總額三分之二以上同意，若未達同意人數，應判決不予解散。

憲法法庭目前僅有八名大法官，必須有六人以上同意才能判決解散統促黨。法界人士認為，若大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美一如以往拒絕參與實體評議，要順利解散統促黨的機率不高。憲法法庭書記廳廳長許碧惠指出，本件待收案後，憲法法庭會依法繼續處理。

據查，先前有男子葉方叡認為民主進步黨違憲，聲請宣告解散政黨，但憲法法庭審查庭認為葉聲請要件與憲訴法規定不符，裁定不受理。