內政部聲請解散促進黨 藍批獨裁、白憂公平、綠提國安

內政部將向憲法法庭聲請宣告解散中華統一促進黨，國民黨立委翁曉玲說，內政部此舉已侵害結社自由與憲法精神，證明賴政府獨裁，下一步恐解散中國國民黨；民眾黨認為，在大法官補齊前，以人數不足的法庭處理解散案缺乏公正性。

對於內政部決定，國民黨至截稿前無回應。翁曉玲說，內政部針對統促黨所為的決定，已侵害人民的結社自由。若統促黨成員有某些違法行為，依照相關法規處罰相關人即可，但若認為政治理念相左的政黨即違憲政黨，劉世芳的做法才是違背憲法精神。

翁曉玲說，憲法本就保障人民有結社自由，何況台灣的政治主張多元，也有人主張台獨，為何不針對主張台獨的社團聲請違憲解散，台獨主張侵害中華民國存續，內政部的做法更證明賴政府走向獨裁，容不下不同的政治意見。

她表示，以劉世芳現在的主張跟做法，下一步就是解散中國國民黨。

民眾黨政策會執行長兼發言人吳皇昇表示，在賴清德總統補齊大法官缺額、提出真正的適當人選以恢復憲法法庭正常運作之前，如果用一個「人數不足、無法決議」的法庭來處理政黨解散等重大釋憲案，外界會認為缺乏實質效力與公正性，先解決這個憲政問題才是正道。

對於內政部聲請解散統促黨，民進黨並無回應。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，如內政部所言，統促黨長期系統性、組織性為中國在台發展組織、介入選舉等，嚴重危害國家安全及自由民主憲政秩序；台灣是法治國家，任何政黨可以有其政治主張，但並非毫無底線，若觸及國安紅線，主管機關當然有權本於相關事證，提出違憲解散聲請。