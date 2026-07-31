危害國安！內政部聲請解散統促黨

「白狼」張安樂領導的中華統一促進黨，去年遭披露在台灣為北京宣傳並招募中國間諜，內政部昨舉行記者會說明在蒐整事證後，以配合中共在台發展組織、跨境鎮壓及黨員涉犯國安法三理由，將交憲法法庭聲請解散統促黨。這是內政部首個交憲法法庭宣告解散政黨的案例。

內政部次長馬士元說，對統促黨的處理是戰略問題，必須要做處置，才能嚇阻其他類似活動在台灣繼續下去。

內政部政黨審議會去年決議，統促黨長期系統性、組織性為中國在台發展組織、介入選舉等，嚴重危害國家安全及自由民主憲政秩序，將向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。去年年底，停擺超過一年憲法法庭在三名大法官拒絕參加、五名大法官參與評議的狀態下，做出首起判決。如今內政部將聲請憲法法庭解散政黨。

內政部長劉世芳引述憲法增修條文第五條，政黨的目的或其行為，不得危害中華民國存在或自由民主憲政秩序，有違反者即違憲；並依政黨法第廿六條規定，對於違憲的政黨應由主管機關內政部檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭解散。

滲透7縣市、15宮廟

馬士元說明三項理由包含，統促黨配合中共在台發展組織，協助中共認知作戰、引入中資介選，並滲透民間社團、宮廟等活動呼應統戰；跨境鎮壓，噤聲台灣民主，包括歌手何韻詩遭潑紅漆案、台大「中國新歌聲」濺血事件與機場暴力對待香港社運人士黃之鋒案；以及披著政黨外衣，但實際為黑幫犯罪組織。

內政部指出，已掌握統促黨滲透至少十五家宮廟、分散七縣市；宗禮司長林振祿說，正在查辦，未來會針對宮廟查察金流以杜絕外力滲透。此外，警政署長張榮興說，目前跨境鎮壓的樣態是「打帶跑」，犯罪後馬上逃出境，國人一定要報案，境管就可以第一時間查處。

談到若憲法法庭宣告解散統促黨，內政部民政司長鄭英弘說，自判決生效日起停止一切活動，不得成立目的相同的代替組織，也不得以同一政黨名稱或簡稱，設立政黨或從事活動。劉世芳說，若統促黨「變形」，變成另外一個團體或組織，同樣回歸政黨法處理。

統促黨黨主席張安樂昨列民進黨「犯罪名單」回應。記者許正宏、杜建重／攝影

濫用自由來打擊台灣

馬士元說，目前黨審會沒有對其他政黨進行類似程序，但針對統促黨的處理，主要是其長期以來一直有組織性、系統性利用民主自由制度的容忍來攻擊台灣；此外，最近很多報導都提到，香港或西藏等異議人士在台辦活動時，有不明人士接受委託將錄影回傳對岸，以利中國在該國內外跨境鎮壓，不只統促黨在打擊。

張安樂昨天下午緊急在新北中和統促黨總部開記者會回應指，如果有人犯罪就解散，民進黨犯罪的人更多；統促黨員來自社會，什麼層次的人都有，但犯罪比例不高，民進黨利用政權犯罪，更不可原諒，禁不起考驗。

媒體問他被指控和中共密切接觸的看法，張安樂說，和中共一定要交流，他鼓勵跟大陸交流，彼此認識增進信任和感情。