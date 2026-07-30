有國際先例…統促黨遭聲請解散 國安人士：是必要處置

內政部8月初將向憲法法庭聲請宣告中華統一促進黨違憲解散。國安人士表示，政黨違憲解散並非台灣首例，西班牙、南韓等民主國家都曾透過司法程序解散危害國家安全及民主體制的政黨；統促黨涉接受中國資金滲透、協助對台情蒐及多名黨員涉重大犯罪，解散已是必要處置。

內政部長劉世芳今天舉行記者會表示，中華統一促進黨涉長期系統性、組織性犯罪，甚至涉及跨國犯罪，8月初將函送憲法法庭聲請解散統促黨。

關於統促黨的作為，調查局於2024年指統促黨發言人涉嫌接受中共官方資金挹注，藉擔任嘉雲廣播等電台主持人，為中共對台遂行認知作戰等滲透作為，損及台灣國家安全，事證明確；台灣高等法院高雄高分院2025年的判決也指出，該黨副秘書長溫瓏配合中國情治人員，依其指示接觸現、退役軍官，助長中共對台灣情蒐及滲透的任務。

此外，統促黨內幹部具竹聯幫背景者比例極高，2010年至2024年間查獲統促黨員涉殺人、強盜、跨國人口販運等罪高達134人。

國安人士指出，政黨因暴力犯罪被判決違憲解散並非台灣首創，全球多個民主國家皆曾透過司法途徑，解散被認定威脅憲政秩序的政黨，若細看這些國家被解散政黨的行為，再對比統促黨，就會發現解散是必然的處置。

國安人士以西班牙巴塔蘇納黨（Batasuna）為例表示，該黨被國際視為巴斯克恐怖組織「埃塔」（ETA）的政治側翼，經常製造治安事件、製造社會恐怖，甚至謀害憲警人員、部隊軍官和政府官員，歷任西班牙政府都將該黨視為重點治安對象，該黨最後經過最高法院裁定解散，最終於2013年宣布正式終止一切活動。

國安人士說，南韓的統合進步黨因推崇北韓、破壞民主制度，2014年該黨幹部李石基及其黨員試圖襲擊、破壞南韓通信設備和儲油等核心設施，甚至謀劃在戰爭爆發時與北韓合作，對南韓採取武力行動。

國安人士指出，南韓憲法法院裁定書說明，統合進步黨的真正目的與潛在意圖，與北韓對南韓的戰略一致，試圖顛覆南韓現行的自由與民主體制，甚至試圖修改南韓憲法，違反民主國家政黨的基本秩序，因此勒令解散。

國安人士分析，各國法院裁定政黨解散的核心依據，都是「對國家安全產生危害」以及「破壞民主體制」，而非只是單純的政治立場或言論與政府相左。南韓統合黨案有秘密集會錄音及具體破壞基礎設施的謀劃證據，西班牙巴塔蘇納案則有長期與恐怖組織資金及人事重疊證據。

國安人士表示，統促黨長年破壞台灣民主、法治，協助中共吸收退役軍官、滲透宮廟，危害國家安全，從幹部到幫眾，多人、多案件都已宣判定讞，這次內政部聲請憲法法庭解散統促黨，是必須途徑，才能讓民眾安心。