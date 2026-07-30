連李登輝都約談！親曝尹清楓命案秘辛 陳水扁嘆從政最大遺憾：不是不敢辦

1993年海軍前上校尹清楓執行拉法葉艦等四件艦艇軍購案相關業務，金額總計高達1152億元，無奈在承辦期間離奇身亡，至今仍是台灣治安史上著名懸案之一。對此，前總統陳水扁今（30）日於臉書發文回顧這段往事，坦言該案至今仍未破案是他「從政最大的遺憾」，並強調「不是阿扁不敢辦，而是最高檢的特調組辦不出來」。

陳水扁指出，他在競選台北市長前曾任立法院國防委員會召集人，主導召開8次專案報告，當時雖知涉及尹清楓案層級極高且不只一人，但礙於立委無司法調查權，且關鍵錄音帶已被滅證消磁，無法繼續查辦。

不過當就任總統後，陳水扁在2000年7月31日，責由時任最高檢檢察長盧仁發成立「特別調查小組」聯合軍警檢調偵辦尹清楓案。陳水扁回憶，當時政府資源全數到位，「要人有人要錢有錢」，同年出訪多明尼加時，陳水扁更宣示「即使動搖國本也要偵辦到底」。

陳水扁強調，偵辦期間包含前總統李登輝、前參謀總長郝柏村等政壇要角均被約談，自己從未放棄或不敢偵辦。然而因身為總統無權干涉偵查，最終尹清楓案仍無法破案，凶手是誰、又與哪件軍購案有關一概無從得知，如今仍成為「隱案」，讓陳水扁直呼是「從政的最大遺憾」。

不過陳水扁補充，他隨後指示國防部轉向民事追償，針對法方與軍火商違反合約排佣條款，聘請國際律師提出仲裁。歷經10年纏訟，最終為國家追回合計264億元的款項，讓他對此結果「總算無愧於心」。