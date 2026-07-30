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傳挺邱臣遠、不輔選吳旭智 陳見賢：無黨職未參與輔選規畫
國民黨新竹縣副縣長陳見賢日前與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠會面後，傳出允諾替邱站台，而不替初選對手徐欣瑩「師弟」、國民黨竹北市長參選人吳旭智輔選。陳見賢辦公室表示，陳見賢並無國民黨職，未參與輔選規畫。徐欣瑩團隊表示，陳是地方重要前輩，各候選人都會向他請益。
陳見賢今晚手機關機、未回應相關內容。陳見賢辦公室表示，陳見賢與民眾黨創黨主席柯文哲是好朋友，彼此有許多交流；竹北市有優秀人願意為民服務都是好事，目前陳見賢並無國民黨職，對於各項輔選規畫皆無參與。
陳見賢辦公室說，國民黨縣長提名黨內初選，陳遭文宣抹黑與言語汙衊，但他是忠貞的國民黨員，唯求問心無愧，一生無悔。
徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，陳副縣長是地方重要前輩，候選人想了解地方需求與建設發展，都會向陳請益；徐欣瑩以最大誠意和善意，積極整合地方，鄉鎮市跑透透，希望在民進黨政府以及傳統家族勢力攻勢下，凝聚藍白共識，延續楊文科縣長的治理成果，守護新竹縣的藍天。
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